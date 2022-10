Xu Can: Soy la montaña que Benítez no puede escalar El ex campeón mundial Can “Monster” Xu (18-3, 3 KOs) peleará contra Brandon “Leoncito” Benítez (18-2, 7 KOs) en un duelo a diez asaltos de peso pluma entre China y México este viernes en el evento principal en Whitesands. Centro de Eventos en Plant City, Florida. Será uno de los cuatro combates transmitidos en ProBox TV y en la aplicación ProBox TV. Xu Can [reaccionando a Benítez diciendo recientemente que noqueará a Xu]: “No seré su trampolín para mayores oportunidades. Soy la montaña que él no puede escalar. He entrenado duro para esta pelea. Estoy en excelentes condiciones. Mi actuación contra Benítez es el comienzo de mi regreso y el camino de regreso a un título mundial”. En la pelea coestelar, César “Rainman” Francis (11-0, 6 KOs) se enfrentará a Francisco “Roca” Armenta (12-1 4 KOs) por el título de peso welter junior NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Además, el invicto de peso mediano Darrelle Valsaint (5-0, 4 KOs) se encuentra con Paul Méndez (21-3-2, 11 KOs) y el peso mediano Kanat Islam (28-1 22 KOs) regresa contra Javier Maciel (34-17, 23 KOs). Benn no pasa la prueba de drogas Conferencia de prensa virtual de Wilder-Helenius Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.