Benn no pasa la prueba de drogas Conor Benn ha dado positivo por una sustancia prohibida, según se informa, cantidades mínimas del fármaco prohibido para la infertilidad femenina clomifeno. A pesar del hallazgo adverso, ambos campos desean continuar con el gran enfrentamiento de dinero del sábado entre Benn y Chris Eubank Jr en Londres. La Junta de Control de Boxeo Británico (BBBofC) aún tiene que opinar sobre el tema. Declaración de Matchroom Boxing/Wasserman Boxing: Nos han informado que una prueba antidopaje aleatoria para Conor Benn realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) arrojó un resultado analítico adverso de trazas de un medicamento para la fertilidad. La muestra B aún no se ha probado, lo que significa que no se ha confirmado ninguna infracción de la regla. De hecho, el Sr. Benn no ha sido acusado de ninguna violación de las reglas, no está suspendido y sigue libre para pelear. Desde entonces, el Sr. Benn pasó una prueba de control de dopaje realizada por la Agencia Antidopaje del Reino Unido, la autoridad antidopaje a la que la Junta Británica de Control de Boxeo ha delegado sus pruebas de control de dopaje para la pelea. El Sr. Benn ha pasado todas las pruebas de control de dopaje realizadas por UKAD. Ambos peleadores han recibido asesoramiento médico y legal, están al tanto de toda la información relevante y desean continuar con la pelea de este sábado. BBBofC "prohíbe" Eubank-Benn por situación del dopaje de Benn Xu Can: Soy la montaña que Benítez no puede escalar

