BBBofC “prohíbe” Eubank-Benn por situación del dopaje de Benn DECLARACIÓN DE LA JUNTA DE CONTROL DEL BOXEO BRITÁNICO En la tarde del 4 de octubre de 2022, la Junta de British Boxing Board of Control Limited resolvió que la competencia entre Chris Eubank Jnr. y Conor Benn programado para el 8 de octubre de 2022 está prohibido ya que no es de interés para el boxeo. Eso fue comunicado a los boxeadores y promotores involucrados en la mañana del 5 de octubre de 2022.



ROBERT W. SMITH

Secretario General

JUNTA DE CONTROL DEL BOXEO BRITÁNICO earn insiste en realizar Eubank-Benn pese al dopaje de Benn Benn no pasa la prueba de drogas Like this: Like Loading...

