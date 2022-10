FIB desconoce a Joe Cordina como campeón de las 130 libras La FIB despojó al campeón de peso ligero junior Joe Cordina del cinturón de 130 libras que ganó en junio por no defenderse contra el retador obligatorio Shavkat Rakhimov. Cordina-Rakhimov estaba programado para la cartelera preliminar de Bivol-Zurdo el 5 de noviembre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, pero Cordina se retiró con una lesión en la mano que requirió cirugía y lo mantendrá fuera del ring hasta bien entrado 2023. “Absolutamente destruido”, dijo Cordina en las redes sociales. “Trabajé toda mi vida para convertirme en campeón mundial y ni siquiera he tenido la oportunidad de defender el título. ¡¡Siento como si me hubieran robado!!” Cordina (15-0, 9 KOs) ganó el título con un KO inesperado sobre Kenichi Ogawa en junio. Sin embargo, una de las condiciones establecidas por la FIB para la sanción fue que el ganador debía enfrentarse a Rakhimov, a quien, según los informes, se le pagó una tarifa por hacerse a un lado. El compañero de equipo de Cordina, el clasificado IBF # 2 Zelfa Barrett, ahora probablemente se enfrentará a Rakhimov por el cinturón vacante. Round 12 con Mauricio Sulaimán: ¿Y dónde quedó la cerveza? Estrada-Chocolatito será el 3 de diciembre en Arizona Like this: Like Loading...

