Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un gran resumen del 2023 Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Este es el Año en Imágenes WBC 2023, disfrutemos y recordemos los buenos momentos y el año sensacional que todos tuvimos en el boxeo. No dudes en compartirlo ya que es un documento sensacional que resume una gran actividad. DICIEMBRE

El campeón mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, Noya Inoue, noqueó en el décimo round al filipino Marlon Tapales, unificando la división. Gran noche de boxeo se llevó a cabo en Arabia Saudita “Reckoning Day”, en la Kingdom Arena en Arabia Saudita, donde varios combates acapararon todos los reflectores deportivos del mundo. El aclamado entrenador mexicano, Edison Omar Reynoso Sandoval, recibió el premio Nacional de Deporte 2023 en la modalidad de entrenador, que lo acredita como el más destacado de todo el ciclo gracias a su labor como preparador de grandes talentos mexicanos que destacan a nivel mundial. En Alemania, la mexicana Yésica Nery Plata consiguió su tercera victoria en suelo extranjero para conservar sus campeonatos mundiales de peso minimosca WBC al derrotar por decisión dividida a la alemana Sarah Bormann. El WBC se une al Juguetón, una campaña de Fundación Azteca de Grupo Salinas, dirigida por el Sr. Jorge Garralda, en la cual se convoca a toda la sociedad mexicana a sumarse a donar juguetes. La estadounidense Franchon Crews-Dezurn protagonizó una noche mágica al regresar a lo más alto del boxeo derrotando por amplia decisión unánime a la previamente invicta Shadasia Green, para reconquistar el cinturón vacante supermedio del Consejo Mundial de Boxeo. Devin Haney dominó a Regis Prograis en su debut en el límite de peso superligero y le arrebató el campeonato WBC de las 140 libras. Haney, más alto y rápido, dictó el ritmo y el alcance, derribó a Prograis y consistentemente conectó los mejores golpes. Cientos de seguidores de Rocky y del actor que le da vida al popular boxeador de Filadelfia, acudieron el domingo a festejar el Rocky Day, con el propio Sylvester Stallone. Conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha que permite sensibilizar y promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades el WBC tuvo un gran encuentro con SPECIAL OLYMPICS MEXICO, para recapitular un año lleno de actividades, amor, compañerismo y pasión. NOVIEMBRE

El WBC se une a la campaña para prevenir y concientizar sobre el cáncer de próstata con la campaña “No Shave November”. David Benavidez, campeón interno de peso supermedio WBC defendió su título al derrotar a Demetrius Andrade. El programa “Knockout No Tires la Toalla” implementado por RED VIRAL y el Consejo Mundial de Boxeo, fue reconocido en el Foro de Paris sobre la Paz en su edición 2023. Katie Taylor derrotó en una gran pelea de revancha a Chantelle Cameron en Dublin, Irlanda. El peleador Kevin lerena conquistó el título Bridger del WBC al derrotar por decisión a Senad Gashi. Shakur Stevenson ganó el título ligero del WBC al derrotar al dominicano Edwin De Los Santos en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El Papa Francisco por medio de una video conferencia envió bendiciones para Acapulco y para la convención anual del organismo en Tashkent, Uzbekistán. El mexicano Carlos “Príncipe” Cuadras, obtuvo el cinturón interino supermosca del WBC, al derrotar por decisión dividida a su compatriota y también ex campeón mundial Pedro Guevara, en la Humo Arena Tashkent, Uzbekistán. Se llevó a cabo con un rotundo éxito la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo llevada a cabo en Tashkent, Uzbekisrtán, regalándonos momentos inolvidables. OCTUBRE El Campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense O’Shaquie Foster, realizó la primera defensa de su corona al noquear de forma dramática, en el round 12, al aguerrido mexicano Eduardo “Rocky” Hernández, en el combate estelar de una cartelera que se llevó a cabo en el Poliforum Benito Juárez de Cancún, Quintana Roo, México. El campeón de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, el inglés Tyson Fury, se anotó una ajustada victoria por decisión dividida sobre el excampeón pesado MMA, el camerunés Francis Ngannou, en en el Boulevard Hall, en Riyadh, Arabia Saudita. Leyendas de ayer y futuras estrellas del boxeo fueron reconocidos por el Senado de la República en la Ciudad de México. Daniel Aceves Villagrán, Héctor y Mauricio Sulaimán Saldívar realizaron una visita de cortesía al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, quien fue notificado que la institución fue postulada para el Premio Nacional de Deporte 2023 en el campo de fomento, la protección e impulso de la práctica de los deportes. En el Auditorio de las instalaciones de la Policía Federal en la Ciudad de México se presentó el inicio de la quinta edición del torneo amateur del Servicio de Protección Federal. Varios miembros del movimiento «Free Hakamada», encabezados por el campeón WBC Kenshiro Teraji, presentaron una solicitud por escrito a la Oficina del Fiscal Superior de Tokio y pidieron a la oficina que emitiera pronto su sentencia de absolución para el exboxeador profesional Iwao Hakamada, quien fue condenado a muerte por un caso de cuádruple asesinato cometido en 1966 en el centro de Japón. El invicto zurdo japonés y campeón paja interino del Consejo Mundial de Boxeo, el japonés Yudai Shigeoka, se anotó una importante victoria sobre el campeón regular, el tailandés Panya Pradabsri, para quedar como único Campeón de las 105 libras del WBC. El excampeón mundial Rosendo Álvarez, embajador WBC Cares, en trabajo conjunto con el gobierno de Nicaragua, realizaron la donación de suministros médicos para personas de bajos recursos. En el WBC se una la campaña para generar conciencia en todos los ámbitos en torno a la lucha contra el cáncer de mama. SEPTIEMBRE

El mexicano Saúl Canelo Álvarez retuvo por tercera ocasión el campeonato indiscutible supermedio al imponerse al norteamericano Jermell Charlo por decisión unánime. El WBC visitó el Salas Boxing Academy en Las Vegas. El WBC sorprendió nuevamente al mundo boxístico al lanzar una novedosa campaña para promover eCanelo vs. Charlo con un promocional de 90 segundos en una de las pantallas más grandes del mundo ubicada en el World Trade Center de la Ciudad de México. AGOSTO

Rocky Herron, quien es un experimentado Agente de la DEA, continúa con su gran labor social a través de sus interesantes pláticas , esta vez en instalaciones de Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tlanepanlta, Estado de México. El excampeón mundial Iran Barkley fue honrado con un mural en el Bronx,Nueva York. Mikey García y WBC Cares visitaron el DHR Children Hospital de Edinburg, Texas. Se llevó a cabo con el apoyo del WBC, el evento de 4 semanas OTX de Overtime, una exitosa serie desde Atlanta y que se pudo ver en vivo por DAZN en todo el mundo. JULIO

El estadounidense Terence Crawford noqueó a su compatriota Errol Spence Jr. en el noveno asalto, este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, coronándose campeón indiscutible de peso wélter. Se instaló en el centro cultural Futurama de la Ciudad de México, la exposición “Verde y Oro” donde a través de imágenes y objetos se cuenta la historia del boxeo. Se inauguró el gimnasio Carmona Boxing ubicado en Azcapotzalco en la Ciudad de México. La Campeona Mundial Mosca del WBC, Marlen Esparza retuvo su título al derrotar a la argentina Gabriela Alaniz. La pelea se llevó a cabo en el AT&T Center, de San Antonio, Texas. https://suljosblog.com/suljos/wp-content/uploads/2023/07/esparza-fight.jpg Savannah Marshall, se convirtió en la nueva campeona mundial indiscutible de peso súper medio al derrotar a Franchon Crews-Dezurn por decisión mayoritaria en la Manchester Arena de Inglaterra. JUNIO

Después de un éxito rotundo experimentado en Tailandia tras ser celebrado un evento histórico de Muay Thai . En Venecia, Italia se realizó el WBC Amazing Muay Thai Festival con gran éxito. Se llevó a cabo la primera Carrera de Campeones Sonora «José Sulaimán» del WBC, donde participaron cientos de corredores, acompañados de leyendas del boxeo, como José Luis Castillo, «Alacrán» Berchelt, Francisco «Gallo» Estrada, entre otros. Espacios dignos y renovados para el deporte y el pleno desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, son prioridad para la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, por ello se reinauguró el gimnasio del Deportivo ‘Mujica’ con el nombre de “José Sulaimán Chagnón”, instalaciones que fueron reacondicionadas para el servicio de la comunidad. El estadounidense Regis Prograis retuvo su cinturón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo, tras imponerse por decisión dividida al puertorriqueño Danielito Zorrilla, en el Smoothie King Center, Nueva Orleans. En el Zócalo de la la Ciudad de México se llevó a cabo la segunda edición de la Clase Masiva de Boxeo, contando con la presencia de más de 30 mil personas, quienes fueron liderados por grandes campeones mundiales de boxeo como Julio «César» Chávez, Ana María “Guerrera” Torres, Erika “Dinamita” Cruz, Humberto “Chiquita” González, Jaime Munguía, Víctor Rabanales, David “Rey” Picasso, Dante Jardón, entre otros. El campeón de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo Tyson Fury, visitó el orfanato HDF Mercy Center de Bangkok, Tailandia, aprovechando que se encontraba en ese país. MAYO

Gran celebración del 80 aniversario de la Arena Coliseo de la Ciudad de México, con un ambiente más que espectacular plagado de boxeo y lucha libre. El Consejo Mundial de Boxeo conmemoró su sexagésimo aniversario y la celebración recibió a invitados de todo el mundo para un almuerzo en el Restaurante Arroyo de la Ciudad de México. La Familia del boxeo se reunió en el Gimnasio Ring Central en Iztapalapa para celebrar los logros de la fundación “Espiritu de Campeon-Spirit of a Champion”, que fue establecido por el Gran Alberto Reyes en 2016. En lo que fue una semana trascendental para el boxeo irlandés, la británica Chantelle Cameron derrotó en un gran combate a la irlandesa Katie Taylor en Dublín, Irlanda. Devin Haney retuvo su corona indiscutible de peso ligero con una victoria por decisión unánime ante el excampeón mundial de tres divisiones de Ucrania Vasiliy Lomachenko en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. A pesar de los conflictos bélicos, el boxeo ucraniano regresó a la acción, con una velada boxística en la estación de tren subterráneo, Zakhysnykiv Ukrainy, ubicado específicamente en la ciudad de Kharkov, en el este del país. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar, inauguró el gimnasio «Arrayanes Guty Espadas Jr», instalado en el centro de estudios Arrayanes al norte de Mérida, Yucatán, México. Saúl “Canelo” Álvarez, defendió con éxito su condición de Campeón Mundial Indiscutible de la división de los supermedianos, al derrotar por decisión unánime al duro británico John “El Gorila” Ryder, en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, México. El combate entre Canelo y Ryder fue nombrado como «Pelea por la Paz» como parte del programa del WBC con BoxVal, una parte integral de Scholas Occurentes, fundación no religiosa del Papa Francisco, que fomenta y promueve la paz mundial, especialmente entre los jóvenes. Saúl “Canelo” Álvarez y sus seis hermanos fueron reconocidos por Record Guiness por haber peleado en una misma cartelera. El gobernador de Jalisco, México, Enrique Alfaro, el titular del Consejo Estatal de Fomento Deportivo, Fernando Ortega Ramos y el Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, rindieron homenaje a 27 campeones del mundo que ha tenido este estado. ABRIL

Se presentó en la Ciudad de México el cinturón Puebla-Jalisco que se disputó entre Canelo Álvarez y John Ryder. El polaco Lukasz Rozanski conquistó el título Bridger del Consejo Mundial de Boxeo, al noquear en el primer round al croata Alen Babic, en una cartelera que se llevó a cabo en la Arena G2A de Rzeszow, Polonia. El zurdo japonés Yudai Shigeoka (7-0, 5 nocauts), derrotó por nocaut en el séptimo asalto, al excampeón mundial puertorriqueño Wilfredo “Bimbito” Méndez (18-3, 6 nocauts), para conquistar el título interino paja del Consejo Mundial de Boxeo El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán se trasladó a la prestigiosa Universidad Anáhuac Campus Norte de la Ciudad de México con la intención de platicar acerca de la necesidad e importancia de promover el balance profesional y personal cotidianos. El campeón minimosca japonés Kenshiro Teraji defendió su corona en un entretenido combate al noquear técnicamente al norteamericano Anthony Olascuaga en el noveno round. Brian ‘Bala’ Mendoza derrotó a Sebastián Fundora y se agenció el título de campeón interino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. MARZO

Mauricio Sulaimán fue distinguido con el Premio al Mérito EXATEC 2023 por su trayectoria y su labor social. Esto fue otorgado por EL Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Seniesa Estrada (24-0, 9 KOs) conquistó el título WBC paja con una dominante victoria por decisión unánime contra “Tiny” Tina Rupprecht en el Save Mart Center de Fresno, California. Mauricio Sulaimán y Erik Morales participaron en el XV Congreso de los Jóvenes en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Lennox Lewis, uno de los más grandes campeones de peso completo de todos los tiempos, es embajador del WBC y tiene una gran pasión por el boxeo amateur, ya que todos los boxeadores comienzan allí. Lennox, quien también fue medallista de oro, dedica sus recursos a apoyar programas de boxeo amateur en Canadá y Jamaica. El Consejo Mundial de Boxeo reconoció a Ignacio Beristain por su trayectoria. Se conmemoró el Día de la mujer en las tradicionales conferencias semanales «Martes de Café». El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, asistió a la Cumbre Empresarial de Líderes Deportivos en Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, para sostener una importante plática junto con el excampeón del WBC y orgulloso embajador, Tony Bellow, Frank Smith de Matchroom. FEBRERO

El ex campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, el gran John H. Stracey, obtuvo la Medalla de Miembro del Imperio Británico por el Príncipe William, en el Palacio de Buckingham. El Dr. Paul Wallace, quien encabeza la Junta Asesora Médica del Consejo Mundial de Boxeo, fue reconocido por su gran trabajo con el cinturón WBC Black Lives Matter. El Consejo Mundial de Boxeo visitó el Centro Penitenciario de Neza Bordo como parte del programa «Ko No Tires la Toalla» Los ganadores del torneo Mercosur 3 llevado a cabo en Uruguay, llegaron a México para continuar con su preparación. El excampeón mundial de dos divisiones Badou “The Ripper” Jack derrotó por nocaut técnico en el round 12 al excampeón del Congo, Ilunga Makabu, para conquistar el título crucero del Consejo Mundial de Boxeo, en Riyadh, Arabia Saudita. Tres mil 660 personas se dieron cita para participar en la clase masiva Wai Kru- Muay Thai- más grande del mundo en Tailandia. Esto permitió que se rompiera el Récord Guinness, con cadetes del ejército del país, estudiantes universitarios y varios voluntarios. El Amazing Muay Thai Festival se llevó a cabo en Tailandia para promover este deporte como parte del patrimonio nacional al ser un elemento mundialmente famoso de la cultura tailandesa. Se contó con la presencia del Presidente del WBC, Mauricio Sulaimán. El WBC fue recibido en la Casa de Gobierno en Bangkok por el Primer Ministro de Tailandia, Su Excelencia Prayuth Chan-O-Cha, para tener una reunión y discutir estrategias para hacer crecer las actividades deportivas y culturales de MuayThai en el reino de Tailandia y en todo el mundo. O’Shaquie Foster derrotó al mexicano Rey Vargas por decisión unánime para ganar el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en el Alamodome de San Antonio, Texas. El WBC participó en la premier mundial de la película Creed 3 WBC conmemora en el New York Athletic Club el 100 aniversario del primer africano en ganar un título mundial, Battling Siki ENERO

Yesica Nery Plata derrotó a la habilidosa canadiense Kim Clavel, convirtiéndose en campeona minimosca del Consejo Mundial de Boxeo y WBA. El campeón unificado de peso semicompleto del WBC, OMB y FIB, Arthiur Beterbiev (19-0, 19 KO) defendió su promedio de nocaut del 100 % al noquear en 8 rounds al británico Anthony Yarde en la OVO Arena de Wembley de Londres. Se inició el Programa Nacional de Activación Física junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social Se realizó en Brasil con apoyo del WBC Amateur, el torneo “Forja Eder Jofre 2023” con más 120 atletas inscritos. Claressa Shields, campeona indiscutida, entrena a niños y jóvenes de su comunidad para fomentar el deporte, Flint, Michigan. Se llevó a cabo la tradicional Misa en Honor a Don José Sulaimán. Reunión con Charles Haley, 5 veces ganador del Super Bowl, para integración de su programa educativo. Se llegó a un acuerdo con Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar una campaña de activaciones física WBC CARES – Se realizaron diversas actividades y entrega de juguetes. Reunión virtual con los presidentes de la IBF, WBO y WBA. Anuncian la Clase FBHOF de 2024 Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.