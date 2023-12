Anuncian la Clase FBHOF de 2024 El anuncio oficial de la Clase 2024 del Salón de la Fama del Boxeo de Florida se llevará a cabo el sábado 6 de enero en el SJC Boxing Gym (4220 Cleveland Ave, Fort Myers, Florida) de 12 p.m. a 5 p.m. El anuncio real se realizará a las 3 pm y se transmitirá en vivo por Internet. El público está invitado a asistir. Estarán presentes muchas estrellas del boxeo actuales y anteriores. Habrá firmas de libros, ejercicios en el gimnasio, autógrafos, fotografías, hot dogs, hamburguesas y más. No hay ningún cargo por nada, se aceptan donaciones. A la 1:00 p.m. habrá una proyección especial del premiado documental “Worth the Fight”. Es una película de una hora sobre el Programa de Mentoría de Boxeo de SJC, que ganó los máximos honores tanto en el Festival de Cine de Fort Myers como en el prestigioso Festival de Cine de Milán en Italia. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un gran resumen del 2023 Joshua vence a Wallin en cinco rounds en Arabia Saudita Like this: Like Loading...

