Joshua vence a Wallin en cinco rounds en Arabia Saudita El ex dos veces campeón unificado de peso pesado Anthony Joshua (27-3, 24 KOs) detuvo a Otto Wallin (26-2, 14 KOs) después de cinco asaltos unilaterales en el evento principal de la súper cartelera el sábado por la noche en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Joshua, clasificado #1 de la OMB, #2 del WBC, #3 de la FIB, se veía tan fuerte como el maltrecho y ensangrentado FIB #2, #9 del WBC, Wallin #12 de la OMB. AJ sacudió a Wallin en el quinto round y Wallin se quedó en su esquina al finalizar ese round. Parker vence ampliamente a Wilder en Arabia Saudita Like this: Like Loading...

