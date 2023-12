Parker vence ampliamente a Wilder en Arabia Saudita En una gran sorpresa, el ex campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker (34-3, 23 KOs) sorprendió al número 1 del WBC y a la AMB y ex campeón de peso pesado del WBC, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder (43-3-1, 42 KOs) al ganar por decisión unánime en doce asaltos en la súper cartelera el sábado por la noche en el Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita. Un comienzo lento para Wilder, de 38 años, que puede haberse oxidado o haber envejecido de la noche a la mañana. Parker lo superó en casi todos los rounds. Parker, de 31 años, sacudió a Wilder en el octavo round con una serie de derechas por encima de la cabeza y nunca dejó que Wilder entrara en combate y ganó en las tarjetas por 118-111, 118-110, 120-108. El resultado probablemente echó por tierra un enfrentamiento planeado entre Wilder y Joshua para marzo. Joshua vence a Wallin en cinco rounds en Arabia Saudita Bivol vence a Arthur y retiene el titulo de la AMB en Arabia Saudita Like this: Like Loading...

