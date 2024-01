Joshua-Ngannou sera en Arabia Saudita Una pelea entre el ex campeón de peso pesado Anthony Joshua y el ex campeón de MMA Francis Ngannou es un trato cerrado. La pelea será un combate de boxeo a diez asaltos que se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita. La pelea fue confirmada en las redes sociales de Su Excelencia Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. Habrá una conferencia de prensa en Londres para anunciar oficialmente el evento incluyendo la fecha y otros detalles. BetOnline.ag se apresuró a fijar las probabilidades para la pelea. Joshua no es un favorito tan grande como Fury contra el ex campeón de UFC, pero todavía es el favorito y las probabilidades están en movimiento. Cotizaciones de la pelea

Anthony Joshua -500 (1/5)

Francis Ngannou +325 (13/4) Las probabilidades inicialmente se abrieron en Joshua -275 (4/11) y Ngannou +215 (43/20), pero todo el dinero inicial que ingresa está en Joshua. Actualización de Mayweather-Pacquiao 2 Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un gran resumen del 2023 Like this: Like Loading...

