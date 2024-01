Actualización de Mayweather-Pacquiao 2 Si bien llegan cinco años tarde (después de que su primera pelea fuera cinco años tarde), aparentemente se llevará a cabo una revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao en algún momento de 2024. Pacquiao reveló los planes de pelea en vivo en RIZIN 45 el 31 de diciembre pero el equipo de Mayweather no ha confirmado nada por su parte. Aunque Mayweather tiene 46 años y Pacquiao 45 y no son boxeadores activos, el evento aún atraerá algo de atención y compras de PPV. Por supuesto, ni siquiera cerca de las cifras récord que lograron en mayo de 2015. BetOnline estableció probabilidades para la pelea esta semana y están mucho más cerca que en 2015. Luego, Mayweather salió como favorito por -225 (4/9), mientras que Pacquiao llegó como perdedor por +175 (7/4). Cotizaciones de Mayweather vs Pacquiao

Floyd Mayweather -130 (10/13)

Manny Pacquiao +100 (1/1) Las probabilidades abrieron Mayweather -140, Pacquiao +110, por lo que la acción temprana ya llegó sobre Pacquiao, moviendo las probabilidades a su favor. Dado que es probable que se trate de un combate de exhibición, tal vez los apostadores y los apostadores estén viendo a Pacman como el luchador más motivado. Top Rank confirma cartelera del Super Bowl del 8 de febrero Joshua-Ngannou sera en Arabia Saudita Like this: Like Loading...

