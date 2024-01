Top Rank confirma cartelera del Super Bowl del 8 de febrero El campeón superligero de la OMB, Teófimo López (19-1, 13 KOs), defenderá su título mundial contra Jamaine Ortiz (17-1-1, 8 KOs) el jueves 8 de febrero en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Vegas. López-Ortiz encabeza una doble cartelera televisada por ESPN que inicia el fin de semana del Super Bowl tres días antes de que el gran juego llegue a Sin City por primera vez. Teófimo López: “¡El 8 de febrero en Mandalay Bay, ‘The Takeover’ entretendrá dentro de ese círculo como sólo yo puedo hacerlo! Para los fanáticos del boxeo de todo el mundo, busco no sólo dominar y derribar a Jamaine Ortiz, sino hacerlo de tal manera que mi división se ponga en alerta”. Jamaine Ortiz: “Esta es la pelea más importante de mi carrera. Es mi primera pelea por un título mundial. ¡Creo que esta pelea sacará lo mejor de mí y estoy deseando volver a casa como el nuevo campeón! En el combate coestelar de peso ligero a 10 asaltos, el medallista de plata olímpico estadounidense Keyshawn Davis (9-0, 6 KOs) se enfrenta al ex campeón mundial puertorriqueño en dos divisiones José “Sniper” Pedraza (29-5-1, 14 KOs). La cartelera transmitida por ESPN+ presenta una gama de talentos prometedores. El fenómeno del peso ligero de 19 años, Emiliano Fernando Vargas (8-0, 7 KOs), hijo del ex campeón mundial mediano junior Fernando Vargas, verá acción en un choque a seis asaltos contra Tomás Ornelas (7-3, 5 KOs). . El prodigio del peso ligero Abdullah Mason (11-0, 9 KOs) peleará contra Benjamin Gurment (8-0-3, 5 KOs) en su primer combate programado a ocho asaltos. El invicto peso mediano Javier “Milwaukee Made” Martínez (9-0-1, 3 KOs) se enfrentará a Raúl Salomón (12-2, 10 KOs) en un combate de ocho asaltos. El ex destacado aficionado del equipo de EE. UU. Charlie Sheehy (8-0, 5 KOs) subirá a la distancia de ocho asaltos por primera vez contra TBA. El invicto prospecto de peso ligero Alan “Kid Kansas” García (10-0, 8 KOs) se enfrenta a otro TBA en un combate de seis asaltos. El ex campeón nacional amateur Art Barrera Jr. (2-0, 2 KOs) regresa al ring en una pelea a cuatro asaltos en peso welter junior contra otra TBA. Kingry busca ahora a Rolly Actualización de Mayweather-Pacquiao 2 Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.