Kingry busca ahora a Rolly El popular contendiente de las 140 libras, Ryan García, ha cambiado de tema en una pelea contra el campeón súper ligero del WBC, Devin Haney, de la que los dos habían estado hablando en las últimas semanas. García anunció en las redes sociales el sábado que planea desafiar al campeón superligero de la AMB, Rolly Romero. Ryan García: “Le notifiqué a mi equipo que voy por una ruta diferente. Mi intención ahora es pelear contra Rolando Romero. Rezo para que mi equipo me respalde en esta decisión. Que Oscar haga posible esta pelea. ESE ES EL MOVIMIENTO. UNA LUCHA MÁS GRANDE, UN NEGOCIO MÁS GRANDE… Después de lo que le pase a Rollies, la pelea con los demás estarán ahí y serán aún más grandes. Todos los que critiquen ahora terminarán viendo que fue una decisión mejor. Además, puede ir a pelear contra Richardson Hitchens. Haz tus compras de PPV de 30k. No te necesito Dev, tú me necesitas”. Devin Haney: “Nunca menciones mi nombre, p*ssy boi”. Ryan García: “Volverás”. Mientras tanto, Romero tuiteó un cartel casero de la pelea Rolly-Kingry con el hashtag #Primavera2024 Ortiz vence a Lawson y Barroso KOs Davies en Las Vegas Top Rank confirma cartelera del Super Bowl del 8 de febrero Like this: Like Loading...

