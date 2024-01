Ortiz vence a Lawson y Barroso KOs Davies en Las Vegas Por Miguel Maravilla en ringside El invicto artista del nocaut Vergil Ortiz, Jr. (20-0, 20 KOs) anotó un nocaut técnico en el primer asalto contra Fredrick “General Okunka” Lawson (30-4, 22 KOs) el sábado por la noche en Virgin Hotels en Las Vegas. Ortiz, que ahora compite en peso súper welter después de 17 meses fuera del ring, pareció dejar escapar algo de óxido en el ring, conectó temprano en el primero con un corto izquierdo que hizo tambalear a Lawson. Continuando atacando, Ortiz siguió con una serie de golpes sin respuesta mientras Lawson atacaba. El árbitro Tony Weeks intervino demasiado pronto, deteniendo prematuramente la pelea a los 2:43 del primero, provocando una reacción de abucheos por parte de la multitud. Después de la pelea, Ortiz llamó al campeón de peso súper welter de la OMB, Tim Tzsyu. En la pelea coestelar de la noche, el venezolano Ismael Barroso (25-4-2, 23 KOs) anotó un nocaut en el primer asalto sobre Ohara “Two Tanks” Davies (25-3, 18 KOs). Un contraataque por la izquierda derribó a Davies desde el principio. Se levantó y Barroso lo mandó a la lona por segunda vez. Se levantó una vez más pero no respondió, lo que obligó al árbitro a detener la pelea al 1:53 del primer asalto. Barroso, de 40 años, gana el título interino de peso superligero de la AMB. El superligero #1 de la OMB, Arnold Barbosa Jr. (29-0, 11 KOs) de El Monte, regresó al ring en su debut en Golden Boy Promotions para detener a Xolisani Ndongeni (31-4, 18 KOs) de Eastern Cape, Sudáfrica en ocho rounds. El campeón de peso welter de la NABF, Raúl “El Cugar” Curiel (14-0, 12 KOs) detuvo a Elías Díaz (12-2, 7 KOs) de National City, California en el octavo asalto. Luchando a un ritmo rápido desde el principio, Díaz trabajó el jab mientras Curiel acechaba conectando con golpes contundentes mientras conectaba con un derechazo en bucle. Curiel comenzó a aterrizar con mayor eficacia mientras cerraba fuerte el tercer asalto, conectando con una sólida derecha. En el cuarto, Díaz comenzó a gotear sangre de un corte debajo de su ojo izquierdo, Curile una vez más conectó con un derechazo mientras el sangrado empeoraba para Díaz. El ojo de Díaz estaba cerrado y limitó su visión cuando Curiel comenzó a trabajar con Díaz y luego lo derribó con una combinación para terminar el quinto. Trabajando pacientemente y controlando la pelea, Curiel siguió abrumando a Díaz con presión constante hasta los seis. No hubo dudas sobre el corazón de Díaz mientras seguía luchando con el ojo completamente cerrado de cara al séptimo mientras Curil era consistente en aplicar presión. El árbitro había visto suficiente en el siguiente asalto cómo la presión de Curiel era demasiada para Díaz, interviniendo para detener la pelea en 1:06. En la pelea inaugural desde el Virgins Hotel and Casino en Las Vegas, el peso súper welter Emiliano Gándara (1-0, 1 KO) de Dallas, Texas, hizo un exitoso debut profesional con un nocaut en el primer asalto sobre Isaac Matamoros (1-2). Gándara derribó a Matamoros y luego lo remató a los 2:11. El ex campeón mundial José Ramírez estará con Golden Boy Promotions Kingry busca ahora a Rolly Like this: Like Loading...

