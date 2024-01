El ex campeón mundial José Ramírez estará con Golden Boy Promotions Golden Boy Promotions inició el año 2024 con la firma del ex olímpico estadounidense y ex campeón mundial superligero José Ramírez (28-1, 18 KOs). “Estoy listo para ser dos veces campeón mundial y hacerlo ahora mismo, además de mantenerme activo este año”, dijo Ramírez. “Sentí que Oscar y Golden Boy podrían ofrecer ambas peleas de inmediato y también algunas peleas importantes en este punto de mi carrera que quiero. Esto es lo más motivado que he estado desde que me convertí en profesional”. Ramírez fue ascendido anteriormente por Top Rank. Barroso: Sabía que lo tenía lastimado Ortiz vence a Lawson y Barroso KOs Davies en Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.