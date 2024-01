Barroso: Sabía que lo tenía lastimado “El Tigre” Ismael Barroso (25-4-2, 23 KOs), de 40 años, demostró que todavía tiene mucho que dar al ganar el título interino superligero de la AMB con una demolición en el primer asalto del clasificado número 1 de la AMB, Ohara “Dos”. Tanks” Davies el sábado por la noche en Las Vegas. Barroso regresaba después de una controvertida derrota por detención contra Rolly Romero en su pelea anterior. “Cuando comencé a boxear me dijeron que tengo mucho poder, y con Dios de mi lado tengo ese poder”, dijo Barroso. “Cuando le lancé el primer golpe, supe que lo había lastimado. Sabía que lo tenía. “El público ha estado pidiendo la pelea con Romero, y yo sólo quiero decir, ¡estoy aquí!” El ex campeón mundial José Ramírez estará con Golden Boy Promotions Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.