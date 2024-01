Declaración oficial de NSAC sobre Ortiz-Lawson Declaración de la Comisión Atlética del Estado de Nevada sobre Ortiz-Lawson: El 6 de enero de 2024 se llevó a cabo un combate entre Vergil Ortiz y Fredick Lawson en Las Vegas, Nevada. El combate estuvo bajo la jurisdicción de la Comisión Atlética del Estado de Nevada. La salud y la seguridad de los combatientes desarmados que compiten en el estado son primordiales para la Comisión. Todos los concursantes del evento estuvieron sujetos a exámenes médicos completos y fueron autorizados por expertos médicos para competir sin restricciones.

La Comisión y su Director Ejecutivo continuarán con su práctica actual de revisar el desempeño de sus funcionarios durante y después de un evento.

