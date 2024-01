Beterbiev es favorito 5:1 sobre Smith El invicto campeón unificado de peso semipesado Artur Beterbiev (19-0, 19 KOs) es favorito 5:1 para mantener sus títulos mundiales WBC/WBO/IBF contra el ex campeón de peso súper mediano Callum “Mundo” Smith (29-1, 21 KOs). ESPN el sábado por la noche en el Videotron Center de la ciudad de Quebec, Canadá. Beterbiev cumple 39 años ocho días después de la pelea. Smith tiene 33 años. El campeón de peso gallo de la OMB Jason “Mayhem” Moloney (26-2, 19 KOs) es favorito 4:1 para defender su título mundial contra Saúl Sánchez (20-2, 12 KOs). El invicto peso súper mediano CMB #1, AMB #1, FIB #3, OMB #5 Christian Mbilli (25-0, 21 KOs) es un enorme favorito 12:1 para derrotar a Rohan Murdock (27-2, 19 KOs). Errol Spence se opera de cataratas Declaración oficial de NSAC sobre Ortiz-Lawson Like this: Like Loading...

