Errol Spence se opera de cataratas El ex campeón unificado de peso welter Errol Spence Jr. se recupera de una cirugía en el ojo derecho para extirpar una catarata. Spence declaró en Instagram: “Tuve que someterme a una cirugía de cataratas. Está vencido. Mierda me cubría el ojo… ¿por qué crees que me golpearon con tantos golpes y ganchos? Sigue siendo una gran actuación del hermano”. La cirugía obviamente obstaculiza la revancha contractual de Spence con Terence Crawford. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Comienza un gran año 2024 para el WBC Beterbiev es favorito 5:1 sobre Smith Like this: Like Loading...

