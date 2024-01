Round 12 con Mauricio Sulaimán: Comienza un gran año 2024 para el WBC Por Mauricio Sulaimán – hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC Ha terminado oficialmente el Guadalupe–Reyes, y será momento de someterse a disciplina y fuerza de voluntad para bajar esos kilitos de más. Deseo de corazón que hayan pasado una época navideña llena de paz, amor y felicidad en cercanía de sus seres queridos y amigos. El repentino fallecimiento de Carlos Bremer sacudió a la comunidad del deporte de México. Él fue un gran impulsor del deporte en nuestro país; apasionado del beisbol, y en sí de todos, siempre encontró maneras para promover el deporte de cualquier manera, produciendo películas, patrocinando atletas y eventos. ¡Qué Dios lo tenga en su Santa Gloria, y su familia logre una pronta resignación! Después de un año lleno de grandes logros para nuestro deporte, llega 2024 con grandes combates en el calendario, y con anuncios interesantes que van a cambiar de manera importante el funcionamiento del boxeo. La llegada de Turki Al-Sheikh, con su pasión por el deporte de los puños logró dos eventos majestuosos, y ya están en firme dos más: Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, en el que los cuatro cinturones estarán en disputa el próximo 17 de febrero, y el regreso de Anthony Joshua contra el muy popular Francis Ngannou, quien tuvo su entrada al boxeo por la puerta grande al tumbar al campeón mundial WBC, el propio Fury, y caer en una decisión dividida. El WBC y yo fuimos criticados por clasificar a Ngannou, tras su actuación ante Fury, pues fue su primera pelea profesional, después de una muy exitosa carrera en artes marciales mixtas, y ahora estará en el ring ante el dos veces campeón Anthony Joshua, quien estará sentado en un barril de dinamita por la impresionante pegada del africano.

Es gratificante ver cuando uno tuvo la razón, y ahora los muchos críticos se limitan a subirse al tren. Otro gran acontecimiento es la llegada de la plataforma Amazon Prime al boxeo. PBC firmó un contrato multianual para presentar un deporte de primera, y ahí se incluye al menos dos peleas del mexicano Saúl Canelo Álvarez. Le damos la bienvenida a Amazon, y que sea el comienzo de su era en el boxeo, así como algún día inició HBO y Showtime. También la plataforma DAZN está tomando forma de manera espectacular con programación en todos los rincones del mundo. Estoy seguro que este 2024 será grandioso para nuestro deporte. Para el Consejo Mundial de Boxeo va a ser un año de grandes retos, tenemos un plan de trabajo muy agresivo después de los acuerdos tenidos en la Convención de Uzbekistán. La prioridad seguirá siendo buscar la manera de hacer el boxeo más seguro para todos quienes se suben al ring, encontrar medidas de prevención para minimizar los riesgos antes de los combates, y la unificación de acciones de todos quienes pertenecen a la industria para crecer en todos los sentidos. Algunas claves serán:

– Exitosa implementación de la aplicación WBC BoxMed por Conexión Fácil.

– Campaña de cercanía con los campeones actuales para entender sus necesidades, y lograr implementar los programas de inversión y ahorro con GBM.

– Traer a nuestro país promociones de boxeo de primer nivel, y regresar la actividad semanal a la Ciudad de México.

– Continuar con las actividades de responsabilidad social y el programa WBC Cares.

– Lograr la adecuada administración de las divisiones, y tener las mejores peleas que se lleven a cabo. Comenzamos 2024 con la siguiente increíble alineación de campeones:

HEAVY

TYSON FURY (GB) BRIDGER

LUKAS ROZANSKI (POLAND) BRIDGER Interim

KEVIN LERENA (SOUTH AFRICA) CRUISER

NOEL MIKAELYAN (GERMANY) LT. HEAVY

ARTUR BETERBIEV (CANADA) SUPERMIDDLE

SAUL ALVAREZ (MEXICO) SUPERMIDDLE Interim

DAVID BENAVIDEZ (US) MIDDLE

JERMALL CHARLO (US) MIDDLE Interim

CARLOS ADAMES (DOM. R.) SUPERWELTER

JERMELL CHARLO (US) WELTER

TERENCE CRAWFORD (US) WELTER Interim

MARIO BARIOS (US) SUPERLIGHT

DEVIN HANEY (US) LIGHT

SHAKUR STEVENSON (US) SUPERFEATHER

O’SHAQUIE FOSTER (US) FEATHER

REY VARGAS (MEXICO) FEATHER Interim

BRANDON FIGUEROA (US) SUPERBANTAM

NAOYA INOUE (JAPAN) BANTAM

ALEXANDO SANTIAGO BARRIOS (MEXICO) SUPERFLY

JUAN FRANCISCO ESTRADA (MEXICO) SUPERFLY Interim

CARLOS CUADRAS (MEXICO) FLY

JULIO CESAR MARTINEZ (MEXICO) LT. FLY

KENSHIRO TERAJI (JAPAN) STRAW

YUDAI SHIGEOKA SUPER MIDDLEWEIGHT

FRANCHON CREWS DEZURN (USA) MIDDLEWEIGHT

CLARESSA SHIELDS (USA) SUPER WELTERWEIGHT

EMA KOZIN (SLOVENIA) WELTERWEIGHT

JESSICA MCCASKILL (USA) SUPER LIGHTWEIGHT

KATIE TAYLOR (IRELAND) LIGHTWEIGHT

KATIE TAYLOR (IRELAND) LIGHTWEIGHT INTERIM

MAIRA MONEO (ARGENTINA) FEATHERWEIGHT

SKY NICOLSON (AUSTRALIA) SUPER BANTAMWEIGHT

YAMILETH MERCADO (MEXICO) BANTAMWEIGHT

DINA THOURSLAND (DENMARK) SUPER FLYWEIGHT

ASLEY GONZALEZ (MEXICO) SUPER FLYWEIGHT INTERIM

ADELAIDA RUIZ (USA) FLYWEIGHT

MARLEN ESPARZA (USA) FLYWEIGHT INTERIM

KENIA ENRÍQUEZ (MEXICO) LIGHT FLYWEIGHT

JESSICA NERY PLATA (MEXICO) STRAWWEIGHT

SENIESA ESTRADA (USA) ATOMWEIGHT

FABIANA BYTYQI (CZECH REPUBLIC) Julio César Chávez fue el gran campeón mexicano, el orgullo del WBC, y como un hijo para mi papá.Julio cayó en adicciones que llevaron a muchas personas a sufrir esos años, donde la angustia, tristeza y sufrimiento rodearon a sus seres queridos. Mucha gente lo abandonó y lo dio por perdido. Don José no descansó hasta lograr su recuperación, la cual tomó varios años, tras fallidos ingresos a clínicas de rehabilitación. Julio César visitó a mi papá en el hospital tan sólo dos semanas antes de su fallecimiento. "Mi querido campeón balín, Julio ¡qué orgulloso estoy de usted, verlo limpio es lo mejor que me pudiera suceder! Dios lo cuide para seguir así; usted es grande entre los grandes, y ahora seguirá siendo el campeón de la vida". Ahora es momento de luchar por la reconciliación de Chávez, y su hijo Julio Jr. Vamos todos a lograr esto. Agradezco sus comentarios en [email protected]

