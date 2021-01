Round 12 Con Mauricio Sulaimán: Un gran comienzo para 2021 Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC Qué manera tan explosiva de comenzar este 2021, que el Consejo Mundial de Boxeo ha designado como “El Año del Boxeo” ya que celebraremos la vida con una gran cantidad de aniversarios de fechas históricas derivadas de nuestro deporte. La pelea entre el “Rey” Ryan García y Luke Campbell fue asombrosa y esta joven estrella ha llegado a las Grandes Ligas, y se enfrenta a una serie de grandes peleas en la división de peso ligero a la vista. Este sábado 2 de enero se celebró la primera cartelera de 2021. Tuvo lugar en Dallas y hubo una importante asistencia de fanáticos que presenciaron una gran pelea. Ambos boxeadores fueron campeones internacionales del CMB y también campeones de plata del CMB. Después de un largo período de negociaciones durante la complicada era de Covid-19, la pelea se resolvió para esta fecha y se disputó el campeonato interino de peso ligero del CMB. El joven mexicano invicto y la sensación de las redes sociales contra el experimentado británico Luke Campbell que ya había librado importantes batallas contra boxeadores de talla mundial como Vasily Lomachenko y Jorge Linares. García venía de dos victorias en el primer asalto, solo 78 segundos de combate, y esta fue sin duda una dura prueba que muchos pensaron que no sería capaz de superar. Campbell ofreció el máximo drama al derribar a García en el segundo asalto, con un perfecto contraataque izquierdo, que puso a Ryan en la lona. Visiblemente herido, se levantó con todavía un minuto de acción. Sobrevivió y dio la vuelta a la pelea, al noquear a Campbell, con un gancho de izquierda perfecto al hígado, en el séptimo asalto. Hay un elemento que debemos destacar y que es de gran importancia: Eddy Reynoso. Eddy se enfrentó a Ryan para llevarlo al nivel en el que podemos verlo ahora y el manejo de la esquina, especialmente en la crisis después de la caída, fue majestuoso. Eddy Reynoso se ha convertido en el mejor entrenador de box de la actualidad. A pesar de que fue un año tan difícil, se dedicó en cuerpo, mente y alma a sus boxeadores y logró coronar a tres campeones. A saber, Luis “Panterita” Nery en peso súper gallo, Saúl “Canelo” Álvarez en peso súper mediano y finalmente el “Rey” Ryan García. Hablé con Eddy a finales de año, mientras él estaba en la soledad de un campo de boxeo, lejos de su esposa e hijas. Instalado en el campamento con su alumno, esperaba pacientemente la noche de la pelea. Ese es el sacrificio que nadie observa, que nadie aprecia ni valora. Admiro a este joven entrenador mexicano porque un día puede estar en la esquina de Canelo en la pelea más importante del año y en la suite más lujosa de Las Vegas y al día siguiente podemos verlo en la esquina de un humilde 4 asalto. debutante en un pequeño pueblo de México. Felicidades Eddy, eso es lo que necesita México y el deporte, gente comprometida para seguir dando grandes momentos y oportunidades a quienes lo merecen. El 30 de diciembre cumplí 51 años y disfruté mucho ese día en compañía de mi familia. Crecí traumatizada porque esa fecha es muy complicada ya que antes de la época de las redes sociales nadie se acordaba de mí. ¡Muchas veces incluso mi familia no me felicitó hasta la tarde! Pasé toda mi infancia celebrando el Año Nuevo en Ciudad Valles San Luis Potosí, allí pasamos las vacaciones para estar con nuestro abuelo Don Elías. Mi primo Toño celebra su cumpleaños el día 29 por lo que siempre le hacían una fiesta especial, y como todos se quedaron despiertos toda la noche y el día 30 la familia se distrajo preparando la fiesta de fin de año. Pasé muchos años con gran tristeza de no saber nunca qué era un cumpleaños. Ahora es diferente, con Internet, el teléfono celular y las redes sociales, ¡como todos me felicitan! Recibí muchas llamadas, correos electrónicos, mensajes en WhatsApp e incluso en Twitter e Instagram. ¡Ahora sé cómo se siente nuestro día especial! Los campeones del WBC se alinean. Empezamos 2021 con gran talento y muchos campeones del mundo en el WBC y sin duda será un gran año para nuestro deporte. HOMBRES PESO PESADO

Tyson Fury / Vacante

Alexander Povetkin (Interino) BRIDGERWEIGHT

Vacante / N / A PESO CRUCERO

Ilunga Makabu / N / A PESO SEMIPESADO Arthur Beterbiev / Vacante SUPER MEDIANO

Saúl “Canelo” Álvarez / Franchon Crews-Dezurn PESO MEDIANO

Claressa Shields

Jermall Charlo / Ema Kozin (interino) SUPERWELTER

WELTER Jermell Charlo / Claressa Shields

Patricia Berghult (interina) WELTER

Errol Spence Jr. / Jessica McCaskill SUPERLIGERO

Jose Carlos Ramirez / Chantelle Cameron LIGERO

Teofimo Lopez (Franquicia) / Katie Taylor

Devin Haney

Ryan Garcia (Interino) SUPERPLUMA

Miguel Berchelt / Terri Harper PLUMA

Gary Russell Jr. / Jelena Mrdjenovich

Amanda Serrano (Interina) SUPERGALLO

Luis Nery / Yamileth Mercado

Rey Vargas (En recreo)

Rachel Ball (Interino) GALLO

Nordine Oubaali / Yulihan Luna

Reymart Gaballo (interino) SUPERMOSCA

Francisco Estrada / Lourdes Juarez

Sonia Osorio (Interino) MOSCA

Julio Cesar Martinez / Ibeth Zamora MINIMOSCA

Kenshiro Teraji / Yesenia Gomez

Kenia Enriquez (Interino) PAJA

Panya Pradabsri / Christina Rupprecht ATOMO

N / A / Fabyan Bytyqi Entrevista: Belgica Pena / Shuan Boxing de Republica Dominicana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.