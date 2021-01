Entrevista: Belgica Pena / Shuan Boxing de Republica Dominicana Por Robert Coster No hay muchas promotoras de boxeo, pero eso no ha detenido a Belgica Peña, de 33 años, quien encabeza la Promoción de Boxeo Shuan en la República Dominicana. Shuan tiene su propio gimnasio, su ring, entrenador, dietista y canal de televisión. Fightnews.com® se sentó con la exuberante y ambiciosa Belgica para hablar sobre su compañía, su pasado, presente y futuro. Bélgica, ¿cuándo se creó Shuan Boxing? ¿Cómo fueron sus inicios? Mi padre, quien amaba el deporte, me presentó el boxeo. Me financió al principio. Fue muy difícil. Solo teníamos un boxeador, sin gimnasio. Solo tenía 23 años. ¿Y hoy? Tenemos un gran gimnasio, nuestro ring, 10 boxeadores, un entrenador, un dietista. Hemos promocionado 30 programas. Crecimos porque no cortamos esquinas. Nos tomamos el tiempo para aprender e invertimos. Hoy tenemos nuestro propio canal de televisión (Shuan TV) y un excelente y dedicado entrenador, Jesús Castillo. ¿Quieres decir algo sobre tus boxers? Somos familia. Dos de nuestros boxeadores, Felix Valera y Alberto Puello, han ganado los títulos mundiales de boxeo de la AMB. Otro de nuestros boxeadores, Nolberto Jiménez, ha peleado dos veces por títulos mundiales de la AMB. Una de estas peleas fue un empate en Japón. Le habían descontado un punto, de lo contrario habría sido campeón del mundo. También deseo mencionar a Erick (“Mini Pacman”) Rosa, de peso mosca. Rosa ganó dos títulos regionales en su debut profesional y con solo dos combates, está clasificado # 9 por la AMB. Creo que solo otros dos boxeadores han ganado títulos en su debut profesional, Lomachenko y Justis Huni de Australia. ¿Es difícil ser mujer en este mundo del boxeo tan masculino? Realmente no. No hagas de tu género un problema. Eso es lo que dije. Este año ha promocionado dos tarjetas con burbujas. ¿Difícil? Muy dificil. Financieramente, mayores riesgos, boxeadores enfermando con el virus, costo agregado para usar las medidas médicas de protección adecuadas. Dependemos de la ayuda de nuestros patrocinadores a través de nuestro canal de televisión. ¿Cuándo es tu próximo evento ? En marzo. Estamos pasando por tiempos difíciles, como puede imaginar, pero mantenemos la fe. Estos tiempos difíciles llegarán a su fin. Saldremos más fuertes. Round 12 Con Mauricio Sulaimán: Un gran comienzo para 2021 “Melo” López encabeza el 29 de enero en Miami

