“Melo” López encabeza el 29 de enero en Miami El peso gallo clasificado mundial Melvin “Melo” López (24-1, 15 KOs) de Nicaragua (ahora con sede en Miami) continúa su marcha hacia una oportunidad de título mundial el 29 de enero contra Sharone Carter (11-3, 3 KOs) de St. Louis, MO. en un combate a diez asaltos por el título latino de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el Manual Artime Community Center Theatre en Miami, Florida. El manager de López, Willam Ramirez (WRAM BOXING), siente que 2021 podría ser un gran año para ”Melo. “Es un año nuevo e inmediatamente Melvin tiene la oportunidad de ganar otro título regional importante y continuar su ascenso en la clasificación mundial. Estoy seguro de que mantendrá el impulso en su marcha hacia una pelea por el título mundial ”, dijo Ramírez. En la pelea co-estelar, Otar Eranosyan (4-0, 2 KOs) de Miami a través del país de Georgia se enfrentará al veterano Juan Carlos Peña (31-2, 23 KOs) de la República Dominicana en una pelea programada de diez asaltos para el título de 130 libras de NABA USA. Johanys Argilagos (5-0, 3 KOs) de Cuba se enfrentará a un TBA por el título súper mosca de la AMB Fedelatino. Mekhrubon Sanginov (8-0, 6 KOs) de Tajikstan vs TBA con el título de peso súper welter de la NABA en juego. Completando el evento: James Bacon (25-4, 17 KOs) vs Ramon De La Cruz Sena (23-27-3, 13 KOs) 10 asaltos pesos welter Andrey Mangushev (3-0, 3 KOs) vs Milton Nunez (37-25-1, 32 KOs) 8 asaltos pesos crucero Tayre Jones (2-0, 2KOs) vs Zachary Johnson (3-2, 2 KOs) 4 asaltos pesos welter Ismael Barroso, Siarhei Novikau, Frank Díaz, Kozimbek Mardonov y Fazliddin Meliboev pelearán en combates separados. El evento será promovido por M&R Boxing Promotions (Laura Ching). Entrevista: Belgica Pena / Shuan Boxing de Republica Dominicana Los Kazajos Nurmaganbet y Pavlov nominados a lo mejor del WBC 2020

