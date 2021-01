Los Kazajos Nurmaganbet y Pavlov nominados a lo mejor del WBC 2020 Por. Gabriel F. Cordero Los boxeadores profesionales Kazajos están nominados a mejores prospectos del 2020 del WBC : Bek Nurmaganbet de 22 años (3-0, 2 KOs) y Evgeny Pavlov de 20 años (3-0, 2 KOs) junto a los otros nominados: David Picasso, Sebastian Fundora, Gabriel Flores Jr y Elvis Rodríguez. Nurmaganbet viene de vencer al Ghanés Emmanuel Danso (35-6, 26 KOs) por TKO y Pavlov venció al Filipino Alie Laurel (18-4-1, 11) por decisión unánime. El WBC también ha abierto la votación para lo mejor en: Entrenador del año, Knockout del año, Boxeador del año, Pelea del año, Pelea dramática del año, Actuación del año, Retorno del año, Apertura del año y Evento del año. “Melo” López encabeza el 29 de enero en Miami Entrevista: Steve Farhood

