Fallece el Dr. William Lathan medico del ringside y de la FIB Por Ray Wheatley – World of Boxing Es triste informar el fallecimiento del médico de Ringside, el Dr. William Lathan. La Directora de Relaciones Públicas de la IBF, Jeannette Salazar, dijo: “Con gran pesar compartimos la noticia del fallecimiento del Dr. William Lathan. El Dr. Lathan, “Doc”, como lo llamaban muchos, fue el Director Médico de la FIB durante muchos años. Como médico del ring, era un elemento básico en la comunidad del boxeo, especialmente en el área de Nueva York. El Dr. Lathan era el esposo de Melvina Lathan, miembro de la Junta de la IBF. Extrañaremos muchísimo a Doc. Por favor, mantenga a la familia Lathan en sus pensamientos durante este momento difícil “. Franco y McCaskill Revelaciones del año de la AMB Round 12 Con Mauricio Sulaimán: Un gran comienzo para 2021

