Franco y McCaskill Revelaciones del año de la AMB Joshua Franco ganó el Premio Revelación del Año que otorga la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en su edición 2020 gracias a su gran desempeño y la mejoría que mostró durante el año. Franco, nativo de San Antonio, Texas, se convirtió en el primer campeón mundial después de la pausa pandémica cuando derrotó al australiano Andrew Moloney en Las Vegas el 23 de junio. Franco ha tenido una carrera dura en la que se ha enfrentado a grandes rivales, pero todos esos aciertos y fracasos lo prepararon para aprovechar la primera oportunidad de título en su carrera y derrotar a un gran campeón como Moloney. Aunque hubo una revancha en noviembre, la pelea terminó sin decisión, por lo que Joshua sigue siendo el campeón de las 115 libras y es uno de los nombres importantes en una categoría que tiene grandes talentos como “Chocolatito” González, Juan Francisco Estrada, Carlos Cuadras. o Kazuto Ioka. * * * Para su sorpresa, después de una pelea explosiva, la boxeadora Jessica “CasKilla” McCaskill, nacida en Belleville, Illinois, se abrió paso en las páginas doradas del boxeo femenino en todo el mundo. El 15 de agosto de 2020 en Tulsa, Estados Unidos, con el sello de Matchroom Boxing, McCaskill derrotó a la legendaria Cecilia “First Lady” Braekhus en una decisión mayoritaria y se convirtió en la dueña de los títulos de las 147 libras, terminando así con el reinado de 11 inmaculados años. de Braekhus. McCaskill ganó el reconocimiento como Revelación Femenina del Año 2020 con gran mérito. McCaskill había tenido una prueba importante contra Katie Taylor diez meses antes de la pelea que cambió su vida para siempre contra la noruega, que había logrado 25 defensas exitosas y estaba invicta en 36 actuaciones. La nueva reina de la división de peso welter ingresó a las filas amateur en 2008 luego de acercarse a un gimnasio con la única intención de estar en buena forma. Sin embargo, pronto se enamoró del deporte e incluso logró ganar el prestigioso Golden Glove Championship en tres ocasiones. En 2012 se mudó a Chicago, donde trabajó en un banco. McCaskill nunca dejó de trabajar y entrenarse en paralelo hasta la actualidad. En 2015 se convirtió en profesional. En 2019 se convirtió en Campeona Súper Ligera de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar a la Argentina Anahi Sánchez, y unos meses después hizo la primera defensa exitosa contra la Argentina Erica Farias, a quien ya había derrotado un año antes. “La Reina de Chicago” disfruta de un gran momento a la espera de los próximos desafíos, entre los que se encuentra la revancha pactada ante Cecilia Braekhus. Beterviev busca comenzar a entrenar tras recuperarse del Covid19 Fallece el Dr. William Lathan medico del ringside y de la FIB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.