Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un fin de semana de contrastes Por Mauricio Sulaimán – Hijo de José Sulaimán & presidente del WBC Inició la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Las sorpresas llegaron y la incertidumbre ha inundado al mundo del fútbol. Arabia Saudita le ganó a unos de los favoritos para ganar el título: Argentina. De la misma forma, Japón doblegó a Alemania, y así quedó de manifiesto que el mundo es más pequeño que nunca; ya no hay los gigantes favoritos ni los equipos de trámite que llegan con la seguridad de regresar después del tercer partido. México inició con un alentador empate ante Polonia, y más al ver que Polonia le ganó, a quien venció a Argentina. Memo Ochoa logró que todo el país vibrara con esa heroica atajada en el penalti, que hubiera dado una dolorosa derrota en el juego inaugural. Llegó el sábado, las familias nos reunimos, el ambiente fue como solamente un juego de la Selección Nacional puede generar, el orgullo nacionalista esperando un triunfo o hasta un empate ante el titán de Argentina. Un maravilloso primer tiempo, con un Lionel Messi copado, y totalmente controlado, sin tener campo de acción y mínimas intervenciones. Una jugada, un espacio y resalta su grandeza con un golazo, imparable. El resto fue historia, los albicelestes cerraron el juego, y cayó el segundo tanto, apagando por completo el ambiente que se había creado en el Estadio Lusail, y en las casas y restaurantes de todo nuestro país. Lamentablemente se polarizó la opinión pública y mediática; los ataques no han cesado y el ánimo de todos en México ha decaído de manera muy triste. El Tri aún tiene posibilidades de calificar, ganando a Arabia Saudita y Polonia venciendo a Argentina o triunfo albiceleste, o también que se dé un empate en el otro juego, pero con diferentes combinaciones por la diferencia de goles a favor. Estoy seguro que México calificará a la segunda ronda y nuestro país volverá a sentir y vibrar. Mientras tanto, se ha creado una controversia muy desafortunada en las redes sociales. Algunos de esos típicos haters iniciaron un rumor de que Leonel Messi le había faltado el respeto a México al pisar la bandera mexicana y limpiar el piso con la camiseta mexicana. Todo eso es falso, Messi intercambió su camiseta con un jugador mexicano y el video muestra a la selección argentina festejando mientras se cambia de ropa y Messi está sentado y mientras se mueve para quitarse los botines la punta de su pie toca y mueve la camiseta mexicana en el piso, eso fue todo, y la realidad es que las camisetas suelen estar en el piso, ya que están empapadas de sudor. El Consejo Mundial de Boxeo tuvo gran actividad en diversos países con peleas importantes este pasado fin de semana. En Inglaterra, Queensberry Promotions realizó una cartelera con títulos regionales de nuestro organismo, en el que destacó la gran victoria por KO del campeón plata WBC, Hamsah Sheeraz, quien sigue posicionándose como una potencia en la división de peso medio. En California, se dio una de las grandes peleas de este 2022, el cual ha tenido muchas de ellas. Se disputó el título mundial superligero WBC, que estaba vacante. José Chon Zepeda, monarca plata y clasificado número uno, combatió contra el ex campeón mundial Regis Prograis, una pelea espectacular entre boxeadores de altísimo nivel. Eventualmente el poder de puños de Prograis dominó, y finalmente, logró el nocaut técnico en el onceavo round, cuando el réferi detuvo las acciones, con un Zepeda muy lastimado. Prograis es el nuevo campeón mundial en una división que es de lo mejor que hay en la historia. Fue donde Julio César Chávez brilló por muchos años, también Oscar de la Hoya, Konstantin Tszyu, y hasta Floyd Mayweather tuvieron el verde y oro en los superligeros. El ahora monarca Prograis está obligado a realizar dos defensas mandatorias, la primera ante el ex campeón mundial José Carlos Ramírez, y la segunda ante el ganador de la eliminatoria final que se realizará en NY, este próximo 10 de diciembre, entre Teófimo López y Sandor Martin. Una división llena de talento, igualmente en peso ligero y peso welter, con una gran cantidad de peleas que se pueden ver en los siguientes años entre peleadores de estas tres divisiones. Devin Haney, Vasyl Lomachenko, Isaac Pitbull Cruz, Shakur Stevenson, Ryan Garcia, Georvonta Davis, Regis Prograis, José Carlos Ramírez, Teófimo López, Sandor Martin, Errol Spence, Terence Crawford, Keith Thurman, etcétera. Diciembre será un mes espectacular para el WBC, grandes combates en el cierre de año que provocará muchas emociones en todo el mundo. Este sábado habrá actividad en Londres, cuando el campeón WBC de peso completo, el inglés Tyson Gypsy King Fury defenderá su corona ante su compatriota Dereck Chisora, ante 70 mil aficionados. Ese mismo día, en Phoenix, Arizona, tendremos dos peleas de campeonato mundial, el monarca peso mosca, Rey Martínez defenderá ante el español Samuel Carmona, y la muy esperada tercera contienda entre Juan Francisco Gallo Estrada y Román Chocolatito González se dará con la esperanza de que sea tan espectacular como han sido las dos anteriores; en ésta pelea se disputarán el campeonato mundial vacante de peso supermosca. En Quebec, Canadá habrá la unificación del campeonato mundial WBC-WBA, de peso minimosca, con la pelea entre Kim Clavel y Yesica Nery Plata. El 10 de diciembre, la acción se concentrará en la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Top Rank presentará su cartelera de cierre de año, con la pelea estelar del ex campeón mundial ligero, Teófimo López contra la sensación de España, Sandor Martin, quien derrotó en una gran sorpresa a Mikey García. Esta pelea será por el campeonato superligero de la NABF, así como una eliminatoria final para sacar al retador oficial de la división. El 13 de diciembre, Naoya Inoue, apodado El Monstruo buscará convertirse en campeón indiscutido de los cuatros organismos de peso gallo, contra Paul Butler, en Japón. El 17 se tendrá gran actividad en Medio Oriente, con funciones en Dubái y Abu Dhabi. Estaremos publicando las nominaciones a lo Mejor del Año muy pronto, las categorías de Mejor Pelea, Campeón del Año, Nocaut del Año y Evento del Año están muy competidas. ¿Sabías qué…? Los torneos son muy atractivos en el boxeo profesional. Don King organizó en los 80, un torneo para lograr unificar el peso completo, y Mike Tyson lo logró más adelante en 2000-2001, y Bernard Hopkins logró la gloria al noquear a Félix Tito Trinidad. En 2010, Showtime organizó a los súper medios en el Súper Six, HBO, los súper moscas, y hace un par de años, el World Boxing Super Series tuvo gran éxito. ¡Es momento de hacer el siguiente! Anécdota de hoy Cómo se extraña a Don José en estos días de Copa del Mundo. Él era el primer entusiasta en apoyar a México, bajo cualquier circunstancia. No se desanimaba, por el contrario, siempre mostró su simpatía y su preferencia por nuestra Selección y si tenía que ver los partidos en la madrugada, se despertaba para hacerlo. Inculcó que nuestro equipo estaba por encima de todos aunque no ganara.Agradezco sus comentarios en [email protected] Tyson Fury: Aún tengo mucho que dar en el boxeo Like this: Like Loading...

