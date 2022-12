Begue-De Abreu el 16 de diciembre en Santo Domingo Por Robert Coster El prospecto cubano Ernesbadi “Brownie” Begue se prepara para enfrentar su prueba más dura ante el brasileño Lucas De Abreu el próximo 16 de diciembre en el Coliseo Carlos-Teo-Cruz de Santo Domingo, República Dominicana. Begue (7-0, 5 KOs), quien reside en República Dominicana, se enfrentará a De Abreu (14-1, 11 KOs) por el cinturón vacante de peso supermediano de la AMB Fedelatin. De Abreu, un zurdo, está inscrito en el establo de Star Boxing. Ambos jóvenes boxeadores tenían récords estelares de aficionados. Begue ya ha peleado tres veces este año. De Abreu es el campeón nacional brasileño. Una victoria abrirá la puerta de la clasificación de la AMB para el ganador. La cartelera está siendo promovida por Shuan Boxing Promotions y por Joselo Lantigua. Prospecto Surafricano de peso pesado en Fury-Chisora Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un fin de semana de contrastes Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.