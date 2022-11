Tyson Fury: Aún tengo mucho que dar en el boxeo El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, quien defiende su título el sábado en Londres, explicó su breve retiro en el podcast MMA Hour. “Necesito esto”, dijo Fury. “Necesito esto más de lo que jamás pensé que necesitaría algo y todavía tengo mucho para dar”. Gypsy King, de 34 años, dijo que le tomó sólo cuatro meses darse cuenta de que el retiro no era para él. “Estaba en casa. Hice todo lo que quería hacer. Quería pasar un tiempo con mi familia. Quería ser ese padre, los niños, la escuela y todo eso, el perro, quería hacer todo ese tipo de cosas. Entonces me di cuenta de que eso es como para la gente normal y yo soy cualquier cosa menos una persona normal. Soy como un extraterrestre anormal. Solo prospero cuando estoy en el campo de entrenamiento para una pelea. Realmente no sé qué va a pasar en el futuro cuando esa ya no sea una opción. Estoy bastante jodido, creo. “No puedo dejarlo ir como la mayoría de los grandes campeones a lo largo de la historia. Mira a Floyd Mayweather. El tipo tiene 45 años y pelea contra YouTubers y esas cosas porque no puede dejarlo pasar. Es muy difícil dejarlo ir”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un fin de semana de contrastes Crawford-Avanesyan en PPV por cable y satélite Like this: Like Loading...

