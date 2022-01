Round 12 con Mauricio Sulaimán : Soñemos y trabajemos nuestros objetivos Por Mauricio Sulaimán / Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Después de la época de festejos, de ver cómo todos nos convertimos en poetas mandando mensajes alentadores para recibir el Año Nuevo con entusiasmo y esperanza, hoy ya estamos en 2022.

Está por terminar el Guadalupe-Reyes, pero también se encuentra, por ahí, la tamaliza del Día de la Candelaria, el 2 de febrero. Dietas, nuevos propósitos y viejos también. Es una maravillosa sensación de iniciar un nuevo ciclo. Estamos en tiempo para soñar lo que deseamos y poner en marcha acciones para perseguirlo. Hay conceptos importantes para maximizar la posibilidad de que tengamos éxito.

Planeación. Es importantísimo tener un plan, el cual debe considerar acciones con objetivos medibles y cuantificables. Es muy recomendable tener objetivos a corto plazo y, de esta manera, ir sumando logros que cumplan los de mediano y largo plazo que nos trazamos. Paciencia. Es muy importante dar tiempo a los procesos y no caer en desesperación; por ello, los objetivos a corto plazo son fundamentales. Si la meta final es bajar 10 kilos, lo importante será cumplir objetivos cortos; por ejemplo, reducir uno en la semana o quincena y, así, poco a poco llegar al final del proceso que nos ponemos. Disciplina. Clave para mantener el control de lo que debemos realizar. Tiene muchos enemigos que constantemente nos acechan, nos tientan a caer y desviarnos del modelo de éxito. El Consejo Mundial de Boxeo cuenta con un plan de acción para 2022 con una importante cantidad de objetivos y fue, precisamente, durante nuestra Convención celebrada en la Ciudad de México el pasado mes de noviembre, donde se revisó todo lo hecho en 2021 y se creó el plan maestro para el año que recién comienza. Nuestros objetivos principales son, entre otros: – Lograr el mayor número de campeones unificados o disputados de la historia.

– Realizar acuerdos entre los cuatro organismos para torneos de retadores oficiales y, así, mantener campeones unificados.

– Crecer el programa de boxeo limpio, logrando más pruebas antidoping y teniendo una mayor educación en los entrenadores y los boxeadores.

– Incrementar el programa de control de peso de los púgiles, para controlar al máximo los problemas de deshidratación.

– Continuar los estudios y opciones de tratamiento preventivo y correctivo de lesiones cerebrales.

– Seguir con el desarrollo del boxeo femenil para tener un mayor número de oportunidades y aumentar su proyección e ingresos.

– Lograr que se den las grandes peleas que el mundo espera ver en este año.

Así como el año anterior comenzó con una espectacular pelea, el 2 de enero, cuando Ryan García se levantó de la lona para noquear e imponerse al británico Luke Campbell, este sábado 1 de enero, el cubano Luis Ortiz, quien cayó al suelo en dos ocasiones, regresó para dejar KO en el sexto round a Charles Martin.

Se espera un gran año en el boxeo mundial. Siempre con el liderazgo del mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien es la máxima atracción de nuestro deporte, acompañado de grandes campeones e ídolos, como Tyson Fury; los campeones en peso ligero y welter, los gemelos Charlo, y hasta en los pesos chicos, donde hay mucho talento y combates de enorme expectativa. Las grandes peleas que vienen en camino son: – Carlos Cuadras vs. Srisaket Sor Rungvisai y Juan Francisco Gallo Estrada vs. Román Chocolatito González, con los ganadores enfrentándose por la supremacía del peso supermosca. – Tyson Fury aparece en su defensa mandatoria vs. Dillian Whyte. – Saúl Canelo Álvarez buscando conquistar su quinta corona contra el ganador del duelo que sostendrán Ilunga Makabu y Thabiso Mchunu, de peso crucero. – Revancha de Jermell Charlo vs. Brian Castaño, por los cuatro cinturones de peso superwelter. – Devin Haney se enfrenta con George Kambosos, por la supremacia de peso ligero.

Es increíble lo que uno puede encontrar en archivos escondidos. Estas fotografías no habían sido reveladas; son de cuando Muhammad Ali pasó Año Nuevo con mi familia, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, precisamente, el 1 de enero. En esa ocasión se dio una función de boxeo en la feria del lugar. Sabías que… Era una gran tradición celebrar funciones de boxeo en diversas ciudades del país el 1 de enero, para dar inicio al año. Anécdota de hoy

Mi papá don José Sulaimán organizó una función de boxeo a beneficio de las víctimas del temblor de 1985, precisamente, el 1 de enero de 1986.

La cartelera estuvo llena de estrellas; en especial, pelearon Héctor Camacho y Julio César Chávez ante distintos rivales.

El Macho era abucheado en el Palacio de los Deportes. Tras su combate, se cambió y llegó a ringside para ver la pelea de JC.

Mi papá me encargó estar con él. Sentados en primera fila, se organizó un coro del público. Era una mentada de madre hacía el boxeador: “Que chin… El Macho Camacho”, sonaba. Él voltea y me pregunta: “¿Qué es lo que dice el público?”; me dio pena decirle la verdad y, simplemente, comenté que todos le deseaban un feliz año.

Acto seguido, se para en su silla saludando al público y empezó la lluvia de cerveza…

