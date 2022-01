Pulev-Dos Santos, Dawson-Belfort listos para las peleas de Triller Triller Fight Club ha anunciado que Triad Combat II se llevará a cabo a fines de febrero y estará encabezado por un choque de peso pesado de nueve asaltos entre el ex retador al título de peso pesado Kubrat ‘The Cobra’ Pulev y el ex campeón de UFC Junior Dos Santos con un lugar y una fecha. se anunciará en breve. Pulev fumó a la leyenda de MMA Frank Mir en la primera ronda de Triad Combat I. Además, se anunció una pelea de siete asaltos de peso crucero entre el ex campeón de peso semipesado ‘Bad’ Chad Dawson y el ex campeón de UFC Vitor ‘The Phenom’ Belfort. Dawson es un ex campeón de boxeo de peso semipesado tres veces que peleó por última vez en 2019. Belfort anotó un nocaut en el primer asalto sobre la leyenda del boxeo de 58 años Evander Holyfield en septiembre pasado. El ex campeón de boxeo de peso pesado de la OMB, Shannon ‘Let’s Go Champ’ Briggs, será el capitán del equipo de boxeo y el ex campeón de peso semipesado de UFC, Quinton ‘Rampage’ Jackson, encabezará el equipo de MMA. Triad Combat se lleva a cabo en un ring triangular durante rondas de dos minutos con boxeadores profesionales que compiten contra luchadores profesionales de artes marciales mixtas usando guantes de MMA. Jason Moloney apunta al desafío por el título del WBC

