Jason Moloney apunta al desafío por el título del WBC Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso gallo # 2 del WBC, Jason Moloney (22-2, 18 KOs) ha apuntado al peso gallo # 1 del WBC, Nawaphon Kaikanha (51-1-1, 41 KOs) para una pelea eliminatoria del WBC para darle una oportunidad al campeón de peso gallo del CMB Nonito Donaire. “Quiero el título del WBC, ese es el sueño”, dijo Moloney. “Así que si eso significa luchar contra Nonito Donaire, que así sea. Será una gran pelea contra un gran campeón. En primer lugar, tengo que superar a quien sea que pusieron frente a mí en una eliminatoria y parece ser un peleador 51-1 de Tailandia, así que ese es mi objetivo a partir de ahora, ¡pero pelear contra Donaire estaba en mi lista de Navidad el año pasado! ” “Kaikanha es un luchador de calidad, no llegas al # 1 del WBC si no lo estás, pero si no puedo conseguir a Donaire ahora, esa es la pelea que realmente quiero para que mi equipo pueda ponerme en una posición para pelear contra Donaire . “Sin embargo, no puedo mirar más allá de Kaikanha. es un peleador de calidad y no me gustaría pelear con alguien que no sea de calidad para ser obligatorio para el título mundial. “Mi equipo Dragon Fire Boxing dirigido por Tony Tolj y Top Rank está buscando hacer esa pelea este año. Ya sea en Australia o en Estados Unidos, soy fácil. Viajaré a cualquier lugar para luchar como he demostrado antes, e iré a donde sea necesario para convertirme en campeón mundial “. Pulev-Dos Santos, Dawson-Belfort listos para las peleas de Triller Fecha límite final para Kyoguchi-Bermudez

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.