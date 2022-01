Fecha límite final para Kyoguchi-Bermudez El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) envió una nueva comunicación a los equipos de Hiroto Kyoguchi y Esteban Bermudez otorgando un plazo de 10 días para presentar los contratos de combate firmados, el plazo vence este viernes 7 de enero. Kyoguchi es el súper campeón de peso mosca, mientras que Bermúdez es el campeón regular. Como parte del plan de reducción de títulos de la AMB, la pelea coronará a un campeón de la AMB en la división de 108 libras. La comunicación fue enviada el pasado 29 de diciembre y el combate debe realizarse antes del 9 de febrero de 2022, ya que en esa fecha expira el plazo de 90 días ya que ambos equipos anunciaron a la entidad que habían llegado a un acuerdo para la pelea por el título de peso mosca ligero. . La AMB ordenó la pelea el pasado 10 de junio de 2021 y dio un plazo de un mes hasta el 11 de julio para que llegaran a un acuerdo. Posteriormente, el 18 de agosto, el comité envió un recordatorio y dio 10 días para negociar hasta el 28 del mismo mes. El 20 de octubre, se envió otro aviso dándoles 15 días para enviar los contratos de pelea antes de considerar un proceso de licitación. El 5 de noviembre finalizó este plazo y se convocó a licitación para el 12 de noviembre. El 11 de noviembre de 2021, un día antes de la subasta, ambos equipos (Matchroom y Greg Cohen) informaron que habían llegado a un acuerdo para la pelea y la subasta fue cancelada, y tenían hasta el 22 de noviembre para enviar los contratos. El 14 de diciembre de 2021 aún no habían presentado los contratos y como cortesía se les dio hasta el 20 de diciembre de 2021. Sin embargo, el pasado 29 de diciembre no hubo noticias sobre ellos, por lo que se envió un nuevo plazo. La falta de presentación de los contratos dará derecho a la AMB a aplicar la regla D15, que establece que si el campeón no firma un contrato de pelea dentro del período requerido de veinte (20) días después de la adjudicación de la oferta o se niega a participar en la pelea por el promotor ganador, será considerado en violación de estas reglas y su título puede quedar vacante. Además de la Regla D-16, que explica que si no se recibe una oferta calificada en respuesta a la primera solicitud de subasta o si el promotor ganador o un boxeador identificado en el premio de la subasta no cumple con estas reglas, el Comité puede solicitar una segunda subasta. En el caso de una defensa de título, si no se recibe una oferta calificada en respuesta a una segunda subasta, el Presidente puede dejar vacante el título y el puesto de retador obligatorio. Jason Moloney apunta al desafío por el título del WBC Joet Gonzalez se une a Top Rank

