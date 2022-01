Joet Gonzalez se une a Top Rank El contendiente de peso pluma del sur de California, Joet González (24-2, 14 KOs), quien ha desafiado dos veces por un título mundial, está preparado para otra carrera en el ring. González firmó un contrato promocional de varios años con Top Rank y regresará en una pelea de 10 asaltos contra el ex retador al título mundial filipino Jeo Santisima (21-3, 18 KOs) el sábado 5 de febrero en el Save Mart Center en Fresno, California. . González-Santísima será el co-estelar del enfrentamiento de 12 asaltos de peso welter junior entre el ex campeón unificado José Ramírez y el campeón mundial puertorriqueño de dos pesos José “Sniper” Pedraza. Fecha límite final para Kyoguchi-Bermudez WBA mantiene su promesa

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.