WBA mantiene su promesa En agosto pasado, Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), prometió iniciar el proceso de reducción de títulos y lo ha cumplido. Cuando comenzó el proceso, la AMB contaba con 54 campeones: 10 interinos, 12 de oro, 16 campeones y 16 supercampeones. La primera medida fue eliminar todos los títulos interinos y quitar el oro del estado de campeonato mundial y solicitar combates o box-offs obligatorios. Ahora hay siete categorías con un campeón y 28 campeones en general. Aún queda un largo camino por recorrer, pero Mendoza ha afirmado que mantendrá su compromiso de cumplir lo prometido. Ioka vence a Little Pacquiao y retiene titulo 115 libras de la OMB

