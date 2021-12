Ioka vence a Little Pacquiao y retiene titulo 115 libras de la OMB Por Joe Koizumi El campeón japonés de peso gallo junior de la OMB, Kazuto Ioka (28-2, 15 KOs) mantuvo su cinturón al obtener una decisión unánime (118-110, 116-112, 115-113) sobre su compatriota zurdo n. ° 6 “Little Pacquiao” Ryoji Fukunaga (15-5, 14 KOs) en doce rounds el viernes en Tokio, Japón. El campeón de cuatro divisiones Ioka, haciendo su cuarta defensa de este cinturón, demostró una estrategia de seguridad primero, acumulando puntos constantemente sin correr riesgos mediante intercambios de golpes de punta a punta. Ioka rara vez absorbía los combos menos precisos del retador, pero puntuaba con combinaciones más precisas y efectivas arriba y abajo. Ioka, de 32 años, habría podido derribar a Fukunaga, un carpintero apodado “Pequeño Pacquiao” por su parecido a los 35, con combinaciones más furiosas en rondas posteriores. pero el campeón no aceleró sus ataques al enemigo que se desvanecía probablemente porque estaba más ansioso por prepararse de manera segura para una pelea de unificación con su homólogo de la FIB, Jerwin Ancajas, en lugar de ir por un nocaut de fin de año que nuestros aficionados habían deseado. El árbitro fue Katsuhiro Nakamura. Promotor: Promociones Shisei. WBC: Fury obtiene una división 80/20 en la subasta

