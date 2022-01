Jhonny González busca regresar a los primeros lugares El 18 de diciembre, a pesar de haber estado inactivo por más de un año y medio, el ex campeón mundial del CMB Jhonny González (69-11, 56 KOs) demostró su calidad venciendo a Sergio “Dandy” Puente (28-13, 12 KOs) vía Nocaut técnico en el cuarto round en el Foro Tuzo en Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Jhonny, de 40 años, quien fue un invitado especial en el Martes de Cafe del WBC explicó que aunque en las primeras rondas se sintió fuera de rango, rápidamente regresó al ritmo y aterrizó en el objetivo en esta pelea en superligero. Jhonny dice que quiere mantenerse ocupado, planeando pelear nuevamente en febrero o marzo. Actualmente está estudiando ofertas de peleas que incluyen Inglaterra y Phoenix, Arizona. Round 12 con Mauricio Sulaimán : Soñemos y trabajemos nuestros objetivos

