Round 12 con Mauricio Sulaimán: Se llevó a cabo la octava Carrera de Campeones José Sulaimán Por Mauricio Sulaimán / Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Luego de dos años de ausencia por la pandemia pudimos disfrutar de la octava edición de la Carrera de Campeones José Sulaimán, y una vez más los corredores respiraron aire fresco en el circuito ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Con más de tres mil participantes, familias, niños, corredores en silla de ruedas corriendo junto a campeones, fanáticos del boxeo y atletas en general, fue posible y maravilloso observar que hay héroes abnegados, como aquel joven que con una pierna amputada y solo con sus muletas, cruzando la línea de meta de seis kilómetros. Ver a nuestros amigos de Olimpiadas Especiales, con discapacidad, pero con coraje y fortaleza, salir del punto de partida nos llena de mucho orgullo, porque son verdaderos atletas.

También fue emocionante ver familias enteras desde el principio, eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Además, la carrera lleva el nombre de Don José, también es otro motivo de gran orgullo y alegría. Cuando el reloj marcaba las 7:00 a.m., los Anfitriones Especiales de la carrera, el exbajista de la banda Caifanes, Sabo Romo, y el actor Agustín Arana, dieron la campanada que dio inicio a esta octava edición de la carrera de 6 y 12 kilómetros para hombres y mujeres. Sabo ofreció una charla honesta a los competidores de que el arte, la música y el deporte transforman vidas y hacen de esta una sociedad mejor. Por cierto, ayer se cumplieron 34 años del lanzamiento de su primer disco Caifanes, con éxitos como: “Mátenme porque me muero”, “La Negra Tomasa” y “Viento”.

Los campeones se reunieron y congregaron con el entusiasmo que los caracteriza: Humberto González, Pipino Cuevas, Pablo César Cano, José Luis Bueno, Juan Pablo Romero, José Antonio Aguirre, Carlos Zárate, Francisco Vargas, Gamaliel Díaz, David Picasso, Daniel Estrada y Rey Vargas, Lourdes Juárez, la campeona mundial supermosca, Irma García, Lupita Martínez y María Elena Villalobos.

¡Felicitaciones a todos ellos por su tenacidad y su forma física para llegar en excelente condición física a este evento! Mientras escribo esta Round 12 precisamente en el cumpleaños 91 de mi querido padre, José Sulaimán, me siento abrumado por tantos mensajes de todo el mundo de queridos amigos recordando a mi querido papá. Salvatore Cherchi me llamó y comenzó a cantar feliz cumpleaños en italiano, así lo han hecho muchas personas que nos han tocado el corazón manteniéndolo con vida. Mi padre está vivo, ciertamente está a mi lado desde el momento en que abro los ojos hasta que me duermo todos los días de mi vida.

Como homenaje a él, déjame imaginar lo que sería un día con él en este 2022. Llamada a las 8 am del Sr. Honda y Akemi para desearle feliz cumpleaños. 8:15 los seis hijos y los 14 nietos se escabullen en la habitación con un pastel cantando feliz cumpleaños mientras mi madre evita que los perros salten a la cama y arruinen el pastel. 9:00 Reunión por zoom con la Junta de Gobierno del WBC, Rex Walker lo saluda con un grito de vaqueros, Duane Ford se queja sobre el jueceo del sábado pasado, Jill Diamond muestra un video de todos los capítulos de WBC Cares, videos de felicitaciones, y todos los miembros de la junta van uno por uno expresando hermosas palabras de aprecio, cuidado y amor. 10:00 Sentados en Samborns tomando café, Huevos divorciados con tocino y tostadas con el Sr. Cota, Federico, Teresa y muchos miembros del staff. 10.15 Don King llama “José, José y se echa a reír a carcajadas…..nos estamos haciendo viejos José”…… 10:30 Bob Arum llama “Feliz cumpleaños José, le envía su cariño y le desea un gran día con su familia 11:00 Zoom con el equipo de abogados para asistir a las batallas en curso en los tribunales. 12:00 Reunión en el Senado donde se le otorga un premio a la Trayectoria en compañía de Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Julio Cesar Chávez, Roberto Duran, Floyd Mayweather, Oscar DelaHoya, Erik Morales, Travieso Arce, Canelo Álvarez, Lennox Lewis, Jeff Fenech, Laila Ali, Christy Martin, Ana Maria Torres, Jackie Nava, Jelena, Mariana Juarez, y tantos otros campeones ….. 12:45 Don Majeski llama para confirmar que se operará del corazón en 2025, garantizado. 1:45 Marta! Por favor cocina las deliciosas migas con huevo , mi platillo favorito. Como las está comiendo con extrema prisa , dice mi mamá: Pero José despacio ! ¿Por qué tienes prisa? Llego tarde, necesito irme lo más pronto posible…. Pero, ¿adónde vas? me voy a un almuerzo!!!!! 2:00 Gran celebración de cumpleaños en Hacienda De Los Morales con un Ring en medio del salón de baile y una pared que muestra el número 91 hecho con guantes Reyes hechos por el cliente …. Elvis Grant entra a la habitación y se molesta por no tener sus guantes en la pared, Sampson mira a Grant y finalmente se abrazan y vuelven a ser amigos. Banda de mariachis, violines, excelente comida, tequila y vino y luego Jimmy Lennon sube al escenario y dice: “Damas y caballeros, bienvenidos a la Hacienda de los Morales en la Ciudad de México, México. En la mesa redonda proveniente de Ciudad Victoria, México, vía Ciudad Valles, México y vía Líbano, el padre indiscutido del boxeo con un peso no revelado que siempre será un secreto, ¡bienvenido JOSE SULAIMAAAAAAAN! Don José se queda allí hasta el final, saluda y habla con cada uno de los que asistieron a su celebración, mientras él recibe otro trozo de pastel, todos nos quejamos y finalmente acordamos que se coma un trozo más solo porque es su cumpleaños…. Finalmente, cuando es hora de irse, se escucha a Frank Sinatra con su voz única cantando su canción favorita “My Way”… y ahora, el final está cerca, es hora de enfrentar el telón final.

feliz cumpleaños papito adorado Agradezco sus comentarios en [email protected] Mensaje del Día de los Caídos de Don King Conferencia de prensa inaugural Kambosos-Haney

