Mensaje del Día de los Caídos de Don King “Nos hemos tomado el tiempo en este Día de los Caídos para agradecer a aquellos que han dado sus vidas por nuestro gran país en nuestra batalla por la libertad y la paz”, dijo el promotor de boxeo Don King, quien continúa preparándose para su cartelera de pelea por el título de Miami llamada ‘ La lucha por la libertad y la paz’ ​​para el pueblo de Ucrania. “Este es un día muy importante para honrar a esos hombres y mujeres y sus familias con nuestros pensamientos y oraciones. También me gustaría transmitir mis más sinceras condolencias y oraciones a quienes perdieron la vida en Buffalo, NY en una masacre racista, así como a los 19 niños y dos maestros en Uvalde, TX. Nuestros corazones y oraciones están con ellos y sus familias en este momento difícil”. Junio comienza con los eventos de DAZN, ESPN y Showtime Round 12 con Mauricio Sulaimán: Se llevó a cabo la octava Carrera de Campeones José Sulaimán Like this: Like Loading...

