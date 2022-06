Junio comienza con los eventos de DAZN, ESPN y Showtime Tres grandes carteleras de pelea el sábado. La acción comienza en DAZN con el campeón de peso ligero junior de la FIB, Kenichi Ogawa, defendiendo contra Joe Cordina dentro del Motorpoint Arena en Cardiff, Gales. Después de eso, ESPN y Showtime se enfrentan cara a cara. Showtime tiene un título mundial doble con el campeón de peso súper gallo WBC/WBO Steven Fulton defendiendo contra el ex campeón Danny Roman y el campeón de peso súper mediano de la AMB David Morrell defendiendo contra Kalvin Henderson en el Armory en Minneapolis, Minnesota. ESPN responde con el campeón mundial indiscutible de peso ligero George Kambosos defendiendo contra el campeón del CMB Devin Haney desde el gigantesco Marvel Stadium en Melbourne, Australia. Ozawa supera a Yoshida y gana titulo 115 lbs de la OMB Mensaje del Día de los Caídos de Don King Like this: Like Loading...

