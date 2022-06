Ozawa supera a Yoshida y gana titulo 115 lbs de la OMB Por Joe Koizumi

Fotos: Naoki Fukuda Después de una inactividad de tres años, Tamao Ozawa, de 37 años (17-5, 6 KO), 114, volvió a la acción y destronó a la campeona de peso gallo junior femenino de la OMB, Miyo Yoshida (15-3, sin KO), 115, por un decisión dividida (96-94 dos veces para Ozawa, 93-97 para Yoshida) en diez reñidas rondas el lunes en Tokio, Japón. Ozawa, un perdedor no anunciado, sorprendió a la multitud al derrotar al prohibitivo favorito Yoshida. La retadora tuvo la ventaja con la velocidad y la agresividad de su mano en la primera mitad, mientras que la campeona se tomó el tiempo para calentar su motor y comenzó a mezclarse a mitad de la competencia. Pero Yoshida, de 34 años, no pudo superar sus primeros déficits de puntos a pesar de su último aumento. Para el recién coronado Ozawa, fue la tercera oportunidad por el cinturón mundial, después de haber perdido ante Su-Yun Hong en Kioto en 2017 y ante Raja Amasheh en Alemania en 2018. Promotor: Promociones Misako. OMB ordena choque Charlo-Tszyu Junio comienza con los eventos de DAZN, ESPN y Showtime Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.