OMB ordena choque Charlo-Tszyu El Comité del Campeonato Mundial de la OMB ordenó a los campamentos del campeón indiscutible de peso mediano junior Jermell Charlo y al número 1 de la OMB, Tim Tszyu, que comiencen las negociaciones para una defensa obligatoria del título de la OMB. Las partes tienen veinte días para llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo dentro de este plazo, la OMB ordenará una subasta. La oferta mínima es de $200,000 y cualquiera de las partes involucradas puede solicitar una oferta de bolsa en cualquier momento durante el proceso de negociación.

