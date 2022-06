Kingry-Fortuna para el 16 de julio por DAZN El invicto peso ligero Ryan García (22-0, 18 KOs) hará su segunda aparición del año, enfrentando al ex dos veces campeón mundial Javier “El Abejon” Fortuna (37-3-1, 26 KOs) el 16 de julio y transmitirá en vivo en todo el mundo, exclusivamente en DAZN. El lugar está por anunciarse. García y Fortuna estaban programados para reunirse el año pasado, pero García se retiró para manejar su ‘salud y bienestar’. Ryan García: “Si hay alguna duda de que dudaba en pelear contra Fortuna hace un año, todo quedará claro después de nuestra pelea. Esta era la pelea que quería y ahora es el momento. Estoy muy agradecido con mis amigos, mi familia y especialmente con mis fans por su apoyo. Nunca me he sentido mejor, más fuerte y más motivado. Es hora de silenciar a todos los que dudan y comienza el 16 de julio”. Javier Fortuna: “Esta va a ser una pelea muy emocionante. Sé que no se llevó a cabo el año pasado como se anunció originalmente, pero espero que esta vez sea real para poder ofrecer un buen espectáculo al público”, dijo Fortuna. “Me siento muy feliz con el trabajo que he estado haciendo con mi promotor, Sampson, quien ha confiado en mí desde el comienzo de mi carrera. Me prepararé al 100% para ganar mi pelea. Confío en mi equipo ahora más que nunca y tengo plena confianza en mi entrenador Belvin García, a quien considero mi familia. Juntos, y con Dios de nuestro lado, sé que levantaremos nuestras manos en señal de victoria en la noche de la pelea”. Trevor Bryan dice que Daniel Dubois es un desertor FacebookGorjeoReddit OMB ordena choque Charlo-Tszyu Like this: Like Loading...

