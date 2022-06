Trevor Bryan dice que Daniel Dubois es un desertor FacebookGorjeoReddit El campeón de peso pesado de la AMB, Trevor Bryan, ha calificado a su próximo oponente Daniel Dubois como un desertor que estará fuera de su alcance cuando luche por el título el 11 de junio en Miami, Florida. “Daniel Dubois es un peleador fuerte, ha peleado contra buenos tipos, pero yo estoy en un nivel diferente”, dijo Bryant a Dev Sahni en Unibet Lowdown. “Viste que cuando se enfrentó a una buena oposición, renunció, se rindió. “No te rindas, no te rindas. Prefiero salir con mi escudo. Es un buen tipo, pero se enfrentará a una pesadilla, seré una pesadilla para él y no la pelea que él quiere. Tal vez debería haber regresado y tratado de revertir la derrota que tuvo contra Joe Joyce antes de llegar al campeón. “Ahora que dijo que quiere al campeón, rogó por esta pelea y ahora la tiene. Lo tiene y ahora tiene que pagarlo. No soy el tipo de peleador en el que puedes subir al ring y pensar que puedes pasar por encima de mí. No soy campeón de peso pesado sin razón y el 11 de junio les mostraré a todos que soy un nombre que se supone que deben respetar. “Soy ese hombre que se quedará por mucho tiempo en este deporte. Me haré cargo, así que el 11 de junio van a ver de qué se trata Trevor Bryan, The Dream”. Kingry-Fortuna para el 16 de julio por DAZN Like this: Like Loading...

