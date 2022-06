Charlo-Tszyu en octubre-noviembre? Por Ray Wheatley – World of Boxing El director ejecutivo de No Limit Boxing, George Rose, promotor del número 1 de la OMB, Tim Tszyu, recibió instrucciones de la OMB para comenzar las negociaciones con la gerencia del campeón unificado de 154 libras de la OMB, el CMB, la AMB y la FIB, Jermell Charlo. “Obviamente [Charlo] siendo el campeón indiscutible, todas las cartas están a su favor”, dijo Rose a Fox Sports News. “Donde estamos en este momento es que estamos promoviendo una ubicación en Australia o Estados Unidos. Nos encantaría que estuviera en Australia, obviamente quieren la ubicación en los EE. UU. y si es en los EE. UU., estaríamos presionando para Los Ángeles o Las Vegas. Creo que el momento probable sería de octubre a noviembre”. Conferencia de prensa virtual de Charlo-Sulecki por por titulo WBC Trevor Bryan dice que Daniel Dubois es un desertor FacebookGorjeoReddit Like this: Like Loading...

