Conferencia de prensa virtual de Charlo-Sulecki por por titulo WBC El invicto campeón mundial de peso mediano del WBC, Jermall Charlo y el ex retador al título Maciej Sulecki anticiparon su próximo enfrentamiento por el campeonato durante una conferencia de prensa virtual el miércoles antes de reunirse el 18 de junio en vivo por Showtime desde el Toyota Center en Houston, Texas. Jermall Charlo: “Esta va a ser otra guerra. Voy a estar en el bolsillo y listo para ir. Haga lo que haga, haré los ajustes. Si lo golpeo con algo al ras, lo voy a noquear”. Maciej Sulecki: “No creo que Charlo sea mejor peleador que Andrade o Jacobs. Creo que todos son luchadores similares. Charlo sigue siendo un gran luchador con un golpe explosivo. Estoy listo para esta pelea. Voy a hacer que todo suceda el 18 de junio en el ring”. JERMALL CHARLO “Juneteenth es mi día y estoy feliz de volver a presentarme en el escenario principal de mi ciudad en el Toyota Center. Va a ser una gran noche de boxeo contra otro duro oponente. Estoy listo para entrar allí. “Mis oponentes siempre hablan. Una vez que entran allí conmigo, ven que es una historia completamente diferente. Quería a alguien como él que entrara sin miedo y listo para pelear. Eso es lo que necesito. “Estoy en mi mejor momento y estoy listo para todos. No importa a quién pongan delante de mí, haré los ajustes y conseguiré la victoria. Todos esos nombres son sólo nombres para mí. “Sulecki es un buen retador. Puede que mucha gente no lo conozca, pero ha estado allí con la mejor competencia. Este es el momento adecuado para esta pelea contra un oponente fuerte. Estoy listo para lo que sea que traiga. Dice que puede vencer mis tácticas, pero una vez que esté allí, tendrá que sobrevivir. “No tengo prisa. Soy el campeón de las 160 libras. Entonces estos muchachos tienen que pelear conmigo sin importar qué. Tengo la vista puesta en una mayor oposición. Seguiremos adelante cuando sea el momento. Si tengo que subir a 168 para hacer eso, miremos el tablero de dibujo después de esta pelea. “Juneteenth es una gran fiesta en mi ciudad y en mi pueblo. Comenzó en Galveston, a solo 30 millas de Houston. Es un día festivo aquí y soy la mejor persona para representarlo en este momento. Estoy agradecido de pelear el fin de semana de Juneteenth. “Estoy muy familiarizado con Sulecki. He entrenado con uno de sus amigos y él podrá decirle cómo será ese calor en el ring. “Esta va a ser otra guerra. Voy a estar en el bolsillo y listo para ir. Haga lo que haga, haré los ajustes. Si lo golpeo con algo al ras, lo voy a noquear. “Me motivó ver a mi hermano Jermell capturar esos goles que ambos siempre hemos querido. Eso es algo que quiero hacer. Sulecki está parado frente a ese objetivo en este momento. Todos quieren ser campeones, pero no todos están destinados a ser campeones. “Estoy luchando para obtener los nombres más importantes y obtener las peleas más importantes. Estoy luchando por mi legado. Estoy luchando por algo mucho más grande que solo pelear contra Sulecki”. MACIEJ SULECKI “Acepté esta pelea porque me gusta ser el desvalido. Me gusta ir al foso de los leones, me siento cómodo allí. Acepté esta pelea porque creo que soy el mejor peleador. Estoy listo para aprovechar mi oportunidad. Vivo para ese momento para luchar contra uno de los mejores luchadores del mundo. “No creo que Charlo sea mejor peleador que Andrade o Jacobs. Creo que todos son luchadores similares. Charlo sigue siendo un gran luchador con un golpe explosivo. Estoy listo para esta pelea. Voy a hacer que todo suceda el 18 de junio en el ring. “Ambas peleas contra Jacobs y Andrade me han preparado para esta pelea. Charlo ha cometido errores antes y quiero explotar esos errores. Sé lo que se necesita a este nivel ahora. “Charlo es un luchador diferente a los oponentes anteriores y lo respeto por ser un campeón. Estoy listo para enfrentar al mejor Charlo posible el 18 de junio y mi único objetivo es ganar esta pelea. “Las palabras no ganan peleas. Esta va a ser una historia diferente a mis otras peleas contra los mejores. He estado aquí antes y entrenando duro y estoy listo para mostrar todo el 18 de junio. “Desde niño siempre soñé con ese cinturón verde. Esta es la pelea de mi vida. He hecho todo lo que tenía que hacer para llegar a este momento. Quiero ser el nuevo campeón el 18 de junio. “La conversación no importa, solo importa lo que sucede en el ring. No pienso en nada más que en lo que tengo que hacer. Nos preparamos muy bien para esta pelea. Charlo es fuerte, pero también tengo una buena mano derecha. “Estoy aquí porque siempre doy lo mejor de mí. Para los fanáticos que están viendo esta pelea, verán mucha emoción y fuego de mi parte. Voy a demostrarles a todos que soy un gran luchador y que no le tengo miedo a nadie. Charlo traerá lo mismo y sé que le daremos una gran pelea a la afición. No puedo esperar para subir al ring el 18 de junio. El ring lo aclarará todo".

