Conferencia de prensa inaugural Kambosos-Haney Seis días antes de que los campeones invictos de peso ligero George Kambosos Jr. y Devin Haney luchen por la corona indiscutible en el Marvel Stadium, se encontraron cara a cara por primera vez. Durante más de cinco minutos, los dos combatientes hablaron basura. No llegaron a las manos, pero la guerra mental estaba en pleno efecto. El campeón unificado Kambosos (20-0, 10 KO) y el rey del WBC, Haney (27-0, 15 KO) están listos para pelear en uno de los combates de boxeo más grandes en la historia de Australia. El enfrentamiento de Down Under se transmitirá en vivo en los Estados Unidos en horario de máxima audiencia este sábado (hora local del domingo) por ESPN. Esto es algo de lo que Kambosos y Haney dijeron durante un lunes frenético en Melbourne. GEORGE KAMBOSOS JR. "Esto es increíble. De esto se trata el deporte, y yo hice que esto sucediera. Elegí las peleas más grandes posibles. Saqué a Teofimo López. Obviamente, este tipo… estaba preparado para pelear contra Lomachenko. Eso fue hecho. No pudo hacerlo debido a la guerra de {Ucrania}. No hay problema, Devin, ¿quieres dar un paso al frente? Y lo hizo, está bien, pero se vio obligado a hacer esto. Él no es mi mandatario. "Podría haber peleado con cualquiera. Podría haber peleado con el basurero afuera si hubiera querido, pero te elegí a ti. No eres mi mandatario. Te elegí. Estás aquí y todo está listo para el domingo. "Me obsesioné más. Me convertí en campeón y me di cuenta de que amaba este deporte más que nada en el mundo. Estoy muy bendecido de estar aquí. Hice que esto sucediera. Si no fuera por mí, esto no estaría pasando hoy aquí, y adelante". "Es genial estar de vuelta en casa. Cinco años de duro trabajo. Todo el mundo conoce la historia. Tuve que pasar por todas las adversidades. Tuve que ganarme mis cinturones, los gané de la manera más difícil. No como este chico. Le dieron un regalo. Me gané el mío. Saqué lo mejor. Es genial estar de vuelta en casa, genial tener el apoyo. Sé que el estadio estará lleno de mi apoyo, pero me encanta pelear. Él y yo allí, en ese ring. Es un gran momento para el boxeo australiano y estoy muy emocionado". DEVIN HANEY "El gobierno no habría puesto el dinero si no fuera en mi contra. Loma o yo. Y luego Loma no pudo pelear, así que tuviste que elegirme". "¿Cuál era el punto de venir si no trajiste los cinturones? ¿No estamos peleando por los cinturones? ¿No puso el gobierno el dinero de todos los cinturones y no salieron los medios porque esta es una pelea indiscutible entre dos campeones? ¿Por qué no trajiste los cinturones? Maldito payaso". "Esto significa todo. Es un sueño hecho realidad mío desde que era un niño pequeño. Este es el mayor logro del boxeo. No puedo esperar a que llegue el 5 de junio". "No hay nada que él pueda hacer en el ring que sea mejor que yo, y lo mostraré en la noche de la pelea. No le quito nada. Creo que es un buen peleador, pero creo que estoy en un nivel completamente diferente". "Esta pelea se siente diferente para mí. Es algo por lo que realmente puedo levantarme. Simplemente no puedo esperar".

