H. Fury-Hunter en eliminatoria de la AMB el 2 de julio Los contendientes al título de peso pesado Hughie Fury (26-3, 15 KOs) y Michael “The Bounty” Hunter (20-1-2, 14 KOs) se enfrentarán en una eliminatoria final por el título mundial de la AMB el 2 de julio en el AO Arena en Manchester. Inglaterra, en vivo y exclusivamente en Sky Sports, con el ganador asegurando una oportunidad por el título mundial de la AMB. La AMB ordenó que el ganador de Fury-Hunter desafiará al ganador de la próxima pelea por el título de peso pesado de la AMB del 11 de junio entre el campeón mundial defensor Trevor Bryan y el contendiente británico Daniel Dubois. Huey Fury: “Tomo las peleas que todos evitan. Michael Hunter ha luchado contra los mejores y está a la altura de los mejores. Estas son las peleas que quiero, para mostrar quién es el mejor peleador que existe. Espero con ansias este desafío. Creo que soy uno de los mejores boxeadores del mundo y esta es otra gran pelea para demostrar que estoy entre los tres primeros en la división mundial de peso pesado”. Conferencia de prensa inaugural Kambosos-Haney Robert García entrenará a Anthony Joshua Like this: Like Loading...

