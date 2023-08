Round 12 con Mauricio Sulaimán: ¿Qué es el boxeador? Por Mauricio Sulaimán / hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC El boxeo es un deporte único, con una gran cantidad de particularidades, que lo hacen diferente a todos los demás. La gran mayoría de los peleadores, quizá todos, vienen de cunas humildes con grandes obstáculos que sobreponer desde que tienen uso de razón. Logran escapar de los demonios de la delincuencia, adicciones y demás opciones que la calle les ofrece, y al encontrar el gimnasio de boxeo, cambian su vida para lograr, al menos, tener una oportunidad de ser alguien en la vida. Hay dos tipos de boxeo: el de aficionados, conocido como amateur, el cual tiene como objetivo aprender, competir y si se tiene éxito, buscar una medalla en los Juegos Olímpicos; o bien brincar al otro modelo que es el boxeo profesional, o sea, el boxeo de paga donde se cobra por pelear. El profesional inicia con combates a cuatro rounds, y va subiendo de nivel a seis, ocho, 10, y las peleas de campeonato son a 12 asaltos. Normalmente, en sus inicios, es el mismo entrenador quien logra conseguir combates para que su púgil participe, y así ir tomando experiencia. Más adelante aparece la figura del manager o agente, quien firma a los peleadores, los representa y les consigue peleas. Finalmente está el promotor, quien es el encargado de montar los eventos, poniendo una diversidad de peleas, buscando que la gente asista y así poder recuperar sus gastos. Sin promotores no hay boxeo, la gran mayoría de los promotores pierde dinero, pero su pasión los mantiene activos buscando, algún día, firmar al próximo Julio César Chávez o Canelo Álvarez.

Todos los combates en el mundo se llevan a cabo bajo la supervisión y sanción de las comisiones locales de boxeo. Dichos entes regulan todo lo que tiene que ver con el evento: exámenes médicos, reglas, pesajes y la conducción adecuada en general. Hay países que tienen una sola entidad regulatoria, otros tienen por estado y también, como en México, ¡comisiones hasta en nivel municipal! El Consejo Mundial de Boxeo tiene injerencia hasta que se da una pelea por campeonato. Inicialmente eran solamente campeonatos mundiales, pero en los años 80, se empezaron a crear campeonatos regionales para lograr mayor proyección de prospectos, para prepararlos para llegar al nivel mundialista con mayores posibilidades de éxito: el campeonato internacional, Continental, Juvenil, Latinoamericano, en fin, una gran cantidad de títulos regionales se han creado para mejorar el nivel de competencia, experiencia y promoción misma del deporte en todo el mundo. El boxeo nació como un deporte salvaje, agresivo y por siglos no tuvo la mínima consideración al boxeador; al ser humano se le trataba como si fuera mercancía, sin protección, con abusos inhumanos. El WBC nació buscando cambiar el rumbo del deporte de los puños, y en 1975, cuando se eligió a mi querido padre José Sulaimán, fue donde inició una revolución y lucha sin cuartel para cambiar el destino del deporte. El WBC existe para ver por los boxeadores antes, durante y después de sus años dentro del ring. Una gran cantidad de estudios e investigaciones médicas, fondeados por el organismo, lograron dar información científica para llegar a conclusiones que llevaron al WBC a cambiar muchas reglas: reducir de 15 a 12 rounds las peleas de título mundial, de 12 a 10 las de títulos internacionales; realizar el pesaje oficial un día antes del combate, en vez del mismo día de la pelea, logrando así rehidratación total; implementación de exámenes específicos obligatorios; implementación de exámenes antidoping; en fin, una enorme cantidad de medidas y reglas que han cambiado el deporte para bien, salvando muchas vidas y mejorando la calidad de vida de todos cuando se retiran.

El boxeador es noble, honorable y de gran corazón. Pone su vida y su futuro en manos de personas en quienes confía ciegamente. Primero el entrenador, quien muchas veces toma una figura paterna, después el manager, asesor y, finalmente, su promotor. Estas personas y grupos, en lo general, hacen una gran labor para proyectar la carrera de su representado. Son años de arduo trabajo, construcción de sueños, mucho sacrificio en todos los sentidos, y gran hermandad entre todo el equipo. Eventualmente llega el éxito, los triunfos, el campeonato mundial y, con éste, la fama, el dinero y las tentaciones.

Es entonces que inicia un nuevo reto para el peleador. Llegan amigos, familiares, todo tipo de oportunistas buscando ser parte del equipo, con propuestas diversas de cómo mejorar sus condiciones. Los lujos empiezan a lucir: joyas, autos, viajes para él y para muchos de los nuevos miembros del equipo. De repente se ven metidos en una burbuja impenetrable, donde sólo están quienes brindan entretenimiento, adulación y satisfacción. Es momento de actuar definitivamente y hacer algo al respecto. Llevamos años diseñando y haciendo pruebas piloto para atender esta gran necesidad de apoyar al boxeador, de lograr educación y capacitación puntual desde sus inicios. Los temas principales son:

Educación financiera para promover el ahorro, la inversión, pago de impuestos y planes para el retiro.

Prevención de adicciones, y efectos del alcohol y la droga.

Integración familiar.

Principios básicos legales, contratos, derechos y obligaciones.

Civismo: responsabilidad como modelos a seguir.

Me dio mucho gusto ver que, en Estados Unidos, se creó un comité del boxeador, vi su presentación en la pasada convención de la ABC, y vamos a trabajar para invitarlos a participar con el comité de campeones del WBC, y así buscar que más países formen dichas agrupaciones, para que los púgiles tengan un lugar en común para lograr identificar puntos en los consejos de excampeones; preocupaciones y dudas de boxeadores actuales, y así atender y tener líneas de acción y representación. ¿Sabías que…?

El boxeo es el único deporte en el que los organismos no tienen nada que ver con el negocio, a diferencia del futbol, beisbol, americano, basket, etc… donde dichas ligas controlan los contratos de televisión, venta de equipos como franquicias, patrocinios, taquillas, etc. En el boxeo son los promotores quienes, exclusivamente, promueven los eventos y la condición financiera del deporte. Anécdota de hoy…

Mi papá siempre vivió preocupado por la vida del boxeador después de sus años de ring: "Mijito, ellos sólo saben hacer lo suyo, que es pelear, pero así es la vida, en una empresa el vendedor no sabe fabricar, el ingeniero no sabe finanzas". Siguió: "El problema es que los boxeadores no siempre tienen a las personas adecuadas cerca de ellos que los puedan asesorar, por el contrario, es muy común que lleguen todo tipo de oportunistas a disfrutar de su dinero, viajes y días de gloria". Agradezco sus comentarios en [email protected] Zurdo Ramirez vs. Common Man el 7 de octubre

