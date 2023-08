Anuncian Undercard del PPV de Canelo-Charlo Tres enfrentamientos destacarán la cartelera de PPV previa al choque por el campeonato indiscutible de peso súper mediano entre la super estrella Mexicana Canelo Álvarez y el estadounidense campeón mundial superwelter, Jermell Charlo el 30 de septiembre en vivo por Showtime PPV desde T-Mobile Arena en Las Vegas. En el evento co-estelar, el invicto Jesús “Mono” Ramos Jr. (20-0, 16 KOs) se enfrentará a Erickson “Hammer” Lubin (25-2, 18 KOs) en una atracción especial a 12 asaltos en peso súper welter. El PPV también incluye a los ex campeones mundiales Yordenis Ugas (27-5, 12 KOs) y Mario “El Azteca” Barrios (27-2, 18 KOs) enfrentándose por el título interino de peso welter del WBC. Abriendo la acción están los pesos medianos en ascenso Elijah García (15-0, 12 KOs) y Armando Reséndiz (14-1, 10 KOs) enfrentándose en una atracción de 10 asaltos. Hernández sorprende al favorito Truck Simpson en Atlanta Round 12 con Mauricio Sulaimán: ¿Qué es el boxeador? Like this: Like Loading...

