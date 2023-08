Hernández sorprende al favorito Truck Simpson en Atlanta ¡El artista sorpresa del peso súper mediano Vladimir Hernández (14-5, 6 KOs) lo ha vuelto a hacer! Hernández derrotó al héroe local y previamente invicto Lorenzo “Truck” Simpson (13-1, 7 KOs) por decisión mayoritaria en ocho asaltos el viernes por la noche en el Overtime Elite Arena en Atlanta, Georgia. Hernández fue una máquina de pegar sin parar y se impuso 78-74, 79-73, 76-76. Anteriormente había derrotado a boxeadores como Julian “J-Rock” Williams, Alfredo Angulo y Aaron Coley. El invicto peso mediano Andreas Katzourakis (11-0, 9 KOs) se recuperó de una caída en el primer asalto y detuvo a Raphael “Trouble” Igbokwe (16-5, 7 KOs) en el octavo asalto. Igbokwe derribó a Katzourakis en el primer asalto. El agresivo Katzourakis, sin embargo, aplicó una presión implacable hasta que consiguió la detención del árbitro en el octavo asalto. Eran las 2:15. En la primera pelea de la noche, Donte Layne hizo su debut profesional con un nocaut en el primer asalto contra el experimentado profesional Nathan Mitchel. En la pelea femenina, Carisse Brown, de 36 años, derrotó a la favorita Czarina McCoy en una pelea muy reñida de 6 asaltos. Brown ganó por decisión dividida, gracias a una caída en el último asalto. Después de llegar hasta el final, Abel “El Jefe” González venció a Robert “Irish” Magee por decisión unánime en una pelea competitiva. Al hacerlo, Abel permanece invicto avanzando a 6-0-0 y logra propinarle a Robert su primera derrota profesional. En seis asaltos, Christian Barreto derribó a Luis Acosta en una victoria “inquietante”. Barreto le propina a Acosta su segunda derrota y se mantiene invicto. El campeón AMB Mini Pacman Rosa sigue invicto Anuncian Undercard del PPV de Canelo-Charlo Like this: Like Loading...

